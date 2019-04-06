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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Мидлсбро
Суонси - Мидлсбро: обзор матча 06 апреля 2019
Суонси
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 1
Завершен
Мидлсбро
34'
М. Гримес (П)
38'
У. Раутледж
71'
К. Робертс
81'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Мидлсбро
90'
+3
Желтая карточка
Д. Хаусон
81'
ГОЛ! 3:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Э. Флинт
ГОЛ! 3:0!
К. Робертс
Пас отдал
Б. Целина
71'
ГОЛ! 2:0!
У. Раутледж
Пас отдал
Б. Целина
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гримес
34'
Желтая карточка
М. Гримес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Суонси
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-1-3-1
15
Нордфельдт
14
Робертс
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
15
Раутледж
43
Целина
7
Джеймс
12
Дайер
4-5-1
12
Рэндольф
44
Флинт
4
Айяла
32
Фрэнд
23
Фрай
6
Сэйвилл
7
Клэйтон
16
Хаусон
19
Даунинг
12
Оби Микел
9
Хагилл
Остались в запасе
Суонси
Мидлсбро
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Суонси - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
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