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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
Шеффилд Уэнсдэй - Суонси: обзор матча 23 февраля 2019
Шеффилд Уэнсдэй
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
11'
А. Рич
32'
А. Рич
42'
С. Флетчер
69'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
69'
ГОЛ! 3:1!
О. МакБарни
Желтая карточка
М. Матиаш
66'
ГОЛ! 3:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Т. Лис
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Рич
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Рич
Пас отдал
Р. Ааронс
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
4-3-1-2
27
Вествуд
12
Лис
5
Хатчинсон
3
Рич
6
Гектор
2
Палмер
10
Беннэн
33
Лазаар
17
Ааронс
26
Флетчер
19
Жоао
3-2-1-2-1
15
Нордфельдт
28
Джон
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
14
Робертс
6
Гримес
7
Джеймс
43
Целина
9
МакБарни
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Суонси
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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Шеффилд Уэнсдэй
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