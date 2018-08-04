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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Суонси
Шеффилд Юнайтед - Суонси: обзор матча 04 августа 2018
Шеффилд Юнайтед
04.08.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
62'
Д. Балдок
71'
О. МакБарни
85'
Я. Дханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Суонси
Замена
М. Даффи
️️️️
К. Бешам
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
Я. Дханда
Пас отдал
Б. МакКэй
85'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Ландстрем
79'
72'
Замена
М. Гримес
️️️️
М. Ольссон
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. МакГолдрик
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
О. МакБарни
63'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Й. Асоро
ГОЛ! 1:0!
Д. Балдок
Пас отдал
Д. Ландстрем
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
6
Крис Бешам
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
3-4-2
6
Бешам
3
Стивенс
5
О'Коннелл
15
Иган
8
Эванс
13
Флек
6
Ландстрем
32
Балдок
17
МакГолдрик
11
Кларк
4-3-1-2
15
Нордфельдт
14
Робертс
13
Ольссон
6
Фернандес
3
ван дер Хоорн
14
Кэрролл
29
Асоро
4
Фултон
43
Целина
9
МакБарни
19
МакКэй
6
Бешам
31
Даффи
31
Даффи
6
Бешам
6
Ландстрем
14
Шарп
14
Шарп
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
7
Вудберн
7
Вудберн
17
МакГолдрик
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
29
Асоро
10
Монтеро
10
Монтеро
29
Асоро
13
Ольссон
6
Гримес
6
Гримес
13
Ольссон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Суонси
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
0 : 1
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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