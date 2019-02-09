Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Миллуолл
Суонси - Миллуолл: обзор матча 09 февраля 2019
Суонси
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Миллуолл
87'
Желтая карточка
Д. Арчер
42'
Желтая карточка
Б. Маршалл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Витор Матуш
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
4-1-3
1
Мюлдер
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
28
Джон
14
Робертс
6
Гримес
15
Раутледж
43
Целина
7
Джеймс
4-1-4-1
31
Арчер
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Ромео
3
Уоллес
6
Уилльямс
8
Томпсон
18
Леонард
17
Уоллес
10
Маршалл
9
Грегори
Остались в запасе
Суонси
Миллуолл
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Суонси - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Миллуолл
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+