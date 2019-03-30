Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мануэль Паскуаль - статистика

    Защитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Паскуаль
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сан-Дона-ди-Пьяве
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 марта 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 15 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2019 Был в запасе Интер (Милан) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    19.05.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 4:1 Торино (Турин)
    12.05.2019 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    05.05.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    27.04.2019 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    20.04.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:4 СПАЛ (Феррара)
    15.04.2019 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    07.04.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:2 Эмполи (Эмполи)
    03.04.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Наполи (Неаполь)
    30.03.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    17.03.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    78'
    11.03.2019 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    02.03.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 3:3 Парма (Парма)
    22.02.2019 1' -90' Милан (Милан) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    17.02.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    71'
    07.02.2019 1' -88' Лацио (Рим) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    02.02.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Кьево (Верона)
    28.01.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Дженоа (Генуя)
    20.01.2019 1' -90' Кальяри (Кальяри) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    70'
    29.12.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Интер (Милан)
    26.12.2018 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:4 Сампдория (Генуя)
    11'
    09.12.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Болонья (Болонья)
    01.12.2018 1' -90' СПАЛ (Феррара) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    25.11.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 3:2 Аталанта (Бергамо)
    90'
    11.11.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Удинезе (Удине)
    02.11.2018 68' -90' Наполи (Неаполь) 5:1 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.10.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    02.09.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    26.08.2018 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    19.08.2018 73' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    • Читайте нас: 
    11