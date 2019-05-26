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Мануэль Паскуаль
Статистика
Мануэль Паскуаль - статистика
Завершил карьеру
13 марта 1982 (44), Сан-Дона-ди-Пьяве
#21 | Защитник
178 см | 71 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
15
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2 : 1
26.05.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
4 : 1
19.05.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
1 : 2
12.05.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1 : 0
05.05.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 1
27.04.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
2 : 4
20.04.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 0
15.04.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 2
07.04.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
2 : 1
03.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1 : 0
30.03.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2 : 1
17.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
78'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2 : 1
11.03.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3 : 3
02.03.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3 : 0
22.02.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
17.02.2019
Сассуоло
1' - 90'
71'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2019
Эмполи
1' - 88'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1 : 3
28.01.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 2
20.01.2019
Эмполи
1' - 90'
70'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 1
29.12.2018
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3 : 0
26.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 4
22.12.2018
Сампдория
1' - 90'
11'
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
2 : 1
09.12.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2 : 2
01.12.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3 : 2
25.11.2018
Аталанта
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2 : 1
11.11.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
5 : 1
02.11.2018
Эмполи
68' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 2
27.10.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 0
02.09.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 1
26.08.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
2 : 0
19.08.2018
Кальяри
73' - 90'
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