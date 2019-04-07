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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Эмполи
Удинезе - Эмполи: обзор матча 07 апреля 2019
Удинезе
07.04.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 2
Завершен
Эмполи
15'
Р. Де Пауль
41'
Р. Де Пауль (П)
45'
Р. Мандрагора
11'
Ф. Капуто
24'
Р. Крунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Эмполи
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Капуто
Желтая карточка
Р. Мандрагора
87'
Вторая желтая
М. Зеегелар
63'
Желтая карточка
М. Зеегелар
58'
ГОЛ! 3:2!
Р. Мандрагора
45'
44'
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Де Пауль
41'
40'
Желтая карточка
Д. Майетта
24'
ГОЛ! 1:2!
Р. Крунич
Пас отдал
Д. Фариас
18'
Желтая карточка
М. Паяч
ГОЛ! 1:1!
Р. Де Пауль
Пас отдал
С. Окака-Чука
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Р. Крунич
Желтая карточка
Самир
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
30
Сандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-4-2
1
Муссо
4
Зеегелар
33
Самир
5
Троост-Эконг
3
Опоку
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
42
Фофана
8
Мандрагора
77
Окака-Чука
15
Ласанья
4-4-1-1
22
Дронговски
22
Ди Лоренцо
26
Сильвестре
34
Везели
22
Майетта
33
Крунич
25
Траоре
17
Паяч
10
Беннасер
17
Фариас
9
Капуто
Остались в запасе
Удинезе
Эмполи
6
Сванте Ингелссон
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
30
Сандро
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
30
Сандро
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Удинезе - Эмполи
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
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