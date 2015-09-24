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    Мануэль Паскуаль - новости

    Защитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Паскуаль
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сан-Дона-ди-Пьяве
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 марта 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 71
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