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    Паскуаль: «Будем стараться попасть в Лигу чемпионов»

    Полузащитник итальянской «Фиорентины» Мануэль Паскуаль поразмышлял о перспективах своей команды в ведении борьбы за место в Лиге чемпионов по итогам предстоящего розыгрыша «Серии А».

    «Конечно, войти в тройку будет нелегко, но мы будем стараться. У нас сильная лига – посмотрим, хватит ли наших усилий, чтобы добиться цели», – сказал хавбек.

    В прошлом сезоне «фиалки» заняли четвертое место в турнире.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    15.07.2015 08:22
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    Комментарии (7)
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    caravanbashi
    1436938615
    Паскуаль настоящий патриот, уже лет 10 в Фиорентине, только вот жаль клубу не везет, всего 2 раза за это время играли в ЛЧ и то при Пранделли.
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    sir_Alex
    1436938927
    Старайтесь
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    Juventus21
    1436941653
    С такими убогими приобретениями и потерей Монтеллы команда скатится на 7 место
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    starche
    1436944080
    Это вряд ли.
    Ответить
    cska plus
    1436944283
    теоретически можно, на практике нет!
    Ответить
    рикарду
    1436958199
    Фиорентина это как Тоттенхэм!
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    ologreds
    1694997609
    numo435723
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