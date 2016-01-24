Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роберт Аквафреска - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Аквафреска
    Состав Без клуба
    Родной город Турин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    07.05.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Милан (Милан)
    01.05.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Болонья (Болонья)
    24.04.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Дженоа (Генуя)
    19.04.2016 1' -60' Наполи (Неаполь) 6:0 Болонья (Болонья)
    16.04.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Торино (Турин)
    11.04.2016 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Болонья (Болонья)
    04.04.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Верона (Верона)
    20.03.2016 64' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Болонья (Болонья)
    24.01.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Болонья (Болонья)
    17.01.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Лацио (Рим)
    10.01.2016 82' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Кьево (Верона)
    06.01.2016 Был в запасе Милан (Милан) 0:1 Болонья (Болонья)
    19.12.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:3 Эмполи (Эмполи)
    12.12.2015 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Болонья (Болонья)
    06.12.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Наполи (Неаполь)
    28.11.2015 63' -90' Торино (Турин) 2:0 Болонья (Болонья)
    01.11.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    27.10.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Интер (Милан)
    04.10.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Болонья (Болонья)
    27.09.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Удинезе (Удине)
    23.09.2015 81' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:0 Болонья (Болонья)
    20.09.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    14.09.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    29.08.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.08.2015 1' -76' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    • Читайте нас: 
    11