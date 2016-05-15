Статистика по турнирам

Швейцария. Суперлига 2017/2018 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Олимпиада 2008 Италия. Серия А 2007/2008