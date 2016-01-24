|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Милан (Милан)
|01.05.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|24.04.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|19.04.2016
|1' -60'
|Наполи (Неаполь)
|6:0
|Болонья (Болонья)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Торино (Турин)
|11.04.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|04.04.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Верона (Верона)
|20.03.2016
|64' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|17.01.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Лацио (Рим)
|10.01.2016
|82' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Кьево (Верона)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Эмполи (Эмполи)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Наполи (Неаполь)
|28.11.2015
|63' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|27.10.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Интер (Милан)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|23.09.2015
|81' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.08.2015
|1' -76'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)