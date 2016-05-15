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Роберт Аквафреска
Статистика
Роберт Аквафреска - статистика
Завершил карьеру
11 сентября 1987 (39), Турин
#99 | Нападающий
184 см | 75 кг
Италия | Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
0 : 0
15.05.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
0 : 1
07.05.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
0 : 0
01.05.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
2 : 0
24.04.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
6 : 0
19.04.2016
Болонья
1' - 60'
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
0 : 1
16.04.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
11.04.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 1
04.04.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
20.03.2016
Болонья
64' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
0 : 2
24.01.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
17.01.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 1
10.01.2016
Кьево
82' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
06.01.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 3
19.12.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
12.12.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
3 : 2
06.12.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 0
28.11.2015
Болонья
63' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
3 : 0
01.11.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
0 : 1
27.10.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 1
04.10.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 2
27.09.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
23.09.2015
Болонья
81' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 0
20.09.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
2 : 0
14.09.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
0 : 1
29.08.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
22.08.2015
Болонья
1' - 76'
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