Жереми Бреше - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Бреше
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 августа 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|83
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Бреше
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 августа 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|23
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -13'
|Газелек (Аяччо)
|2:4
|Лилль (Лилль)
|09.04.2016
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Газелек (Аяччо)
|02.04.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|20.03.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Газелек (Аяччо)
|13.02.2016
|1' -35'
|Газелек (Аяччо)
|2:3
|Труа (Труа)
|03.02.2016
|1' -90'
|Нант (Нант)
|3:1
|Газелек (Аяччо)
|30.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)
|22.01.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|16.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Газелек (Аяччо)
|20.12.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:1
|Лион (Лион)
|13.12.2015
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|05.12.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Нант (Нант)
|02.12.2015
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Газелек (Аяччо)
|28.11.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.11.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|07.11.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|31.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|24.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|3:1
|Ницца (Ницца)
|17.10.2015
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|03.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Тулуза (Тулуза)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|23.09.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|19.09.2015
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|13.09.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:1
|Монако (Монако)