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Жереми Бреше
Статистика
Жереми Бреше - статистика
Завершил карьеру
14 августа 1979 (47)
#5 | Защитник
186 см | 83 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Голландии 2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газелек
23
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Газелек
2 : 4
16.04.2016
Лилль
1' - 13'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0 : 0
09.04.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Газелек
0 : 2
02.04.2016
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 0
20.03.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2 : 3
13.02.2016
Труа
1' - 35'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
3 : 1
03.02.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0 : 4
30.01.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 0
22.01.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2 : 2
16.01.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2 : 2
09.01.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Газелек
2 : 1
20.12.2015
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
13.12.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Газелек
1 : 1
05.12.2015
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0 : 2
02.12.2015
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1 : 1
28.11.2015
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1 : 2
22.11.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1 : 2
07.11.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Газелек
2 : 0
31.10.2015
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3 : 1
24.10.2015
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2 : 0
17.10.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Газелек
2 : 2
03.10.2015
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
2 : 0
26.09.2015
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Газелек
1 : 1
23.09.2015
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
2 : 1
19.09.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Газелек
0 : 1
13.09.2015
Монако
1' - 90'
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