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Матье Бодмер
Статистика
Матье Бодмер - статистика
Завершил карьеру
22 ноября 1982 (43)
#24 | Защитник
190 см | 86 кг
Франция
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Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Emirates Cup 2011
Лига Европы 2011/2012
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок Франции 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Франции 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Франции 2007
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амьен
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Амьен
2 : 1
24.05.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2 : 0
18.05.2019
Амьен
81' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Амьен
0 : 0
11.05.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1 : 1
05.05.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
0 : 0
28.04.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
3 : 2
21.04.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0 : 0
16.03.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
2 : 1
09.03.2019
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
2 : 2
02.03.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Амьен
1 : 0
23.02.2019
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
2 : 0
16.02.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1 : 0
02.02.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0 : 1
27.01.2019
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
2 : 1
18.01.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Амьен
0 : 3
12.01.2019
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
0 : 0
08.01.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
1 : 1
23.12.2018
Амьен
1' - 90'
5'
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1 : 2
08.12.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
0 : 2
04.12.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
3 : 0
01.12.2018
Амьен
1' - 64'
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
1 : 3
25.11.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 1
10.11.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 0
03.11.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Амьен
1 : 2
27.10.2018
Нант
1' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
5 : 0
20.10.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
1 : 0
06.10.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1 : 0
29.09.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
2 : 1
26.09.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
3 : 1
22.09.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Амьен
2 : 3
15.09.2018
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
0 : 0
02.09.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
4 : 1
25.08.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1 : 2
18.08.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 0
12.08.2018
Амьен
84' - 90'
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