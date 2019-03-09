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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Ним
Амьен - Ним: обзор матча 09 марта 2019
Амьен
09.03.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Ним
49'
С. Гирасси
64'
Э. Питерс
53'
Р. Алиуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Ним
Красная карточка
С. Гирасси
89'
76'
Желтая карточка
Л. Ландре
Желтая карточка
Ж. Лефор
71'
ГОЛ! 2:1!
Э. Питерс
Пас отдал
М. Конате
64'
Желтая карточка
М. Конате
55'
53'
ГОЛ! 1:1!
Р. Алиуи
Пас отдал
Р. Рипар
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
7
Саман Годдос
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Гютне
21
Лефор
33
Питерс
2
Жуано
17
Крафт
6
Монконду
29
Бли
3
Тимит
7
Годдос
9
Гирасси
11
Конате
4-3-2-1
13
Бернардони
22
Алакуш
23
Бриансон
4
Ландре
27
Мауасса
14
Бобишон
10
Саванье
4
Ферри
20
Рипар
9
Тиуб
7
Алиуи
Остались в запасе
Амьен
Ним
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Амьен - Ним
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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