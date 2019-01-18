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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Амьен
Лилль - Амьен: обзор матча 18 января 2019
Лилль
18.01.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Амьен
45+2'
Р. Леау
85'
Шека
5'
Х. Отеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Амьен
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Лефор
90'
+2
Желтая карточка
С. Мендоса
ГОЛ! 2:1!
Шека
Пас отдал
Ж. Пье
85'
64'
Желтая карточка
Р. Гютне
ГОЛ! 1:1!
Р. Леау
45'
+2
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Отеро
Пас отдал
Ш. Тимит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
5
Сумаоро
6
Фонте
99
Коне
26
Пье
23
Мендес
29
Майя
27
Леау
19
Бамба
93
Иконе
19
Пепе
4-2-2-2
1
Гютне
17
Крафт
2
Жуано
18
Дибасси
21
Лефор
6
Монконду
29
Бли
8
Гнаоре
3
Тимит
7
Мендоса
19
Отеро
Остались в запасе
Лилль
Амьен
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Лилль - Амьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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