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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Амьен
Марсель - Амьен: обзор матча 16 февраля 2019
Марсель
16.02.2019, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
19'
Ф. Товен
25'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Амьен
Желтая карточка
Ж. Амави
49'
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Л. Окампос
25'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Лопес
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Манданда
23
Амави
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
20
Лопес
8
Сансон
7
Окампос
10
Товен
45
Балотелли
98
Жермен
3-3-1-3
1
Гютне
33
Питерс
2
Жуано
18
Дибасси
17
Крафт
6
Монконду
21
Лефор
8
Гнаоре
7
Мендоса
11
Конате
9
Гирасси
Остались в запасе
Марсель
Амьен
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
29
Алексис Бли
ОП
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Марсель - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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