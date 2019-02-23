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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Ницца
Амьен - Ницца: обзор матча 23 февраля 2019
Амьен
23.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
11'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Ницца
53'
Желтая карточка
Ж. Макенго
22'
Желтая карточка
М. Сарр
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
М. Конате
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
7
Саман Годдос
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Ницца
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
4-2-1-3
1
Гютне
21
Лефор
33
Питерс
2
Жуано
17
Крафт
6
Монконду
29
Бли
7
Годдос
9
Гирасси
19
Отеро
11
Конате
3-4-1
44
Бенитес
13
Бюрнер
5
Сарр
29
Эрейе
17
Макенго
61
Тамез
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Амьен
Ницца
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Амьен - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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