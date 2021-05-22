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Мигель Сифуэнтес
Статистика
Мигель Сифуэнтес - статистика
Завершил карьеру
5 октября 1990 (35)
#23 | Защитник
174 см | 65 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Сегунда 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
2 : 0
22.05.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1 : 3
16.05.2021
Эльче
77' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0 : 2
11.05.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
07.05.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
0 : 1
01.05.2021
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1 : 0
24.04.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 1
21.04.2021
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
18.04.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
3 : 1
09.04.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1 : 1
04.04.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 1
21.03.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2 : 0
17.03.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2 : 1
13.03.2021
Эльче
36' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2 : 1
06.03.2021
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2 : 1
28.02.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
24.02.2021
Эльче
1' - 60'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1 : 0
20.02.2021
Эйбар
86' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 1
12.02.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2 : 2
06.02.2021
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
30.01.2021
Эльче
46' - 90'
74'
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 2
24.01.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2 : 2
19.01.2021
Эльче
74' - 90'
85'
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1 : 3
11.01.2021
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 0
03.01.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1 : 1
30.12.2020
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2 : 2
22.12.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3 : 1
19.12.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
0 : 1
13.12.2020
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0 : 0
06.12.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1 : 1
28.11.2020
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1 : 1
21.11.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1 : 1
06.11.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 1
01.11.2020
Эльче
46' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0 : 3
26.09.2020
Реал Сосьедад
1' - 31'
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