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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эльче
Гранада - Эльче: обзор матча 28 февраля 2021
Гранада
28.02.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
31'
Д. Кина
79'
А. Пуэртас
40'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эльче
Желтая карточка
В. Диас
90'
+3
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Я. Брайс
89'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Молина
83'
83'
Замена
Нино
️️️️
Фидель
Замена
А. Марин
️️️️
Д. Фулкье
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Пуэртас
Пас отдал
Д. Фулкье
79'
78'
Замена
В. Родригес
️️️️
Г. Каррийо
78'
Замена
П. Милья
️️️️
Э. Ригони
72'
Желтая карточка
Хосема
72'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Т. Моренте
Замена
Ф. Вико
️️️️
Д. Кина
62'
Желтая карточка
Х. Молина
47'
46'
Замена
Хосема
️️️️
Й. Мохика
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бойе
34'
Желтая карточка
Й. Мохика
ГОЛ! 1:0!
Д. Кина
Пас отдал
В. Диас
31'
Желтая карточка
Н. Перес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
10
Антонио Аранда
ЦП
19
Феде Вико
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
18
Перес
20
Фулкье
21
Эррера
88
Брайс
8
Кина
29
Кенеди
7
Пуэртас
19
Молина
4-1-1-2-2
13
Бадия
19
Барраган
5
Верду
12
Кальво
22
Мохика
23
Марконе
10
Гути
20
Моренте
10
Фидель
9
Каррийо
15
Бойе
20
Фулкье
3
Марин
3
Марин
20
Фулкье
88
Брайс
24
Вальехо
24
Вальехо
88
Брайс
8
Кина
19
Вико
19
Вико
8
Кина
19
Молина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Молина
Ригони
11
Милья
11
Милья
Ригони
22
Мохика
20
Хосема
20
Хосема
22
Мохика
9
Каррийо
8
Родригес
8
Родригес
9
Каррийо
20
Моренте
24
Ригони
24
Ригони
20
Моренте
10
Фидель
11
Нино
11
Нино
10
Фидель
Остались в запасе
Гранада
Эльче
8
Исма Руис
ЦП
13
Арнау Фабрега
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
Главный тренер
Диего Мартинес
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
8
Исма Руис
ЦП
13
Арнау Фабрега
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Гранада - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
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