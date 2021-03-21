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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эльче
Хетафе - Эльче: обзор матча 21 марта 2021
Хетафе
21.03.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
61'
Э. Унал
20'
П. Милья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эльче
Желтая карточка
Д. Тимор
90'
+7
Замена
Д. Поведа
️️️️
Э. Унал
86'
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Аленья
86'
Пенальти не реализован!
Анхель
84'
83'
Желтая карточка
Г. Верду
77'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Т. Моренте
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Т. Кубо
72'
68'
Желтая карточка
Фидель
66'
Желтая карточка
Г. Каррийо
64'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
П. Милья
63'
Желтая карточка
П. Милья
ГОЛ! 1:1!
Э. Унал
Пас отдал
Т. Кубо
61'
55'
Желтая карточка
Д. Кальво
Замена
Анхель
️️️️
Н. Максимович
49'
45'
+5
Желтая карточка
Л. Бойе
Желтая карточка
С. Шакла
45'
+5
37'
Желтая карточка
И. Марконе
Желтая карточка
М. Арамбарри
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Милья
Пас отдал
Г. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
4
Шакла
17
Кукурелья
2
Иглесиас
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
14
Кубо
20
Унал
4-1-1-3-1
13
Бадия
13
Паласиос
5
Верду
12
Кальво
22
Мохика
23
Марконе
10
Гути
20
Моренте
11
Милья
10
Фидель
15
Бойе
20
Унал
9
Поведа
9
Поведа
20
Унал
10
Аленья
24
Тимор
24
Тимор
10
Аленья
14
Кубо
20
Портильо
20
Портильо
14
Кубо
88
Максимович
9
Анхель
9
Анхель
88
Максимович
20
Моренте
10
Пьятти
10
Пьятти
20
Моренте
11
Милья
9
Каррийо
9
Каррийо
11
Милья
Остались в запасе
Хетафе
Эльче
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Хетафе - Эльче
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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