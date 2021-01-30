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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эльче
Валенсия - Эльче: обзор матча 30 января 2021
Валенсия
30.01.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
22'
Д. Васс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эльче
90'
+1
Желтая карточка
В. Родригес
Замена
Ю. Муса
️️️️
Г. Гедеш
87'
81'
Замена
В. Родригес
️️️️
Р. Гути
77'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Э. Ригони
74'
Желтая карточка
М. Сифуэнтес
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
М. Вальехо
74'
Желтая карточка
Д. Васс
70'
65'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
48'
Желтая карточка
И. Марконе
46'
Замена
П. Милья
️️️️
А. Барраган
46'
Замена
М. Сифуэнтес
️️️️
Хосан
42'
Желтая карточка
Т. Моренте
Пенальти не реализован!
К. Солер
34'
33'
Желтая карточка
А. Барраган
ГОЛ! 1:0!
Д. Васс
Пас отдал
Г. Гедеш
22'
3'
Желтая карточка
Г. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Валенсия
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
20
Хосема
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хауме
14
Гайя
3
Паулиста
14
Корреа
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
21
Вальехо
11
Гедеш
9
Гомес
4-1-1-3-1
13
Бадия
19
Барраган
16
Гонсалес
5
Верду
22
Мохика
23
Марконе
10
Гути
24
Ригони
17
Хосан
20
Моренте
15
Бойе
11
Гедеш
80
Муса
80
Муса
11
Гедеш
21
Вальехо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
21
Вальехо
19
Барраган
11
Милья
11
Милья
19
Барраган
10
Гути
8
Родригес
8
Родригес
10
Гути
17
Хосан
23
Сифуэнтес
23
Сифуэнтес
17
Хосан
24
Ригони
9
Каррийо
9
Каррийо
24
Ригони
Остались в запасе
Валенсия
Эльче
5
Гильем Молина
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
8
Хони Аламо
ЦФ
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
20
Хосема
ЦЗ
1
Диего Родригес
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
5
Гильем Молина
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
8
Хони Аламо
ЦФ
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
20
Хосема
ЦЗ
1
Диего Родригес
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Валенсия - Эльче
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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