Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эльче
Атлетико - Эльче: обзор матча 19 декабря 2020
Атлетико
19.12.2020, суббота, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
41'
Л. Суарес
59'
Л. Суарес
80'
Д. Коста (П)
64'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эльче
Замена
А. Фелипе
️️️️
Коке
87'
81'
Замена
Нино
️️️️
Р. Гути
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Коста
80'
78'
Желтая карточка
И. Марконе
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Л. Суарес
74'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ж. Феликс
74'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Я. Карраско
66'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
Л. Бойе
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Я. Карраско
59'
46'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Хосан
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
К. Триппьер
41'
Желтая карточка
М. Эрмосо
40'
14'
Желтая карточка
Г. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
9
Суарес
79
Феликс
3-1-2-3-1
13
Бадия
19
Барраган
5
Верду
20
Хосема
23
Марконе
10
Гути
18
Дональд
17
Хосан
20
Моренте
10
Фидель
15
Бойе
6
Коке
18
Фелипе
18
Фелипе
6
Коке
9
Суарес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
9
Суарес
10
Карраско
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
79
Феликс
19
Коста
19
Коста
79
Феликс
17
Хосан
24
Ригони
24
Ригони
17
Хосан
10
Гути
11
Нино
11
Нино
10
Гути
Остались в запасе
Атлетико
Эльче
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
8
Мигель Сан Роман
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
8
Мигель Сан Роман
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Атлетико - Эльче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Новости команд
Все
Атлетико
Эльче
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+