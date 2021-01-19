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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эльче
Вальядолид - Эльче: обзор матча 19 января 2021
Вальядолид
19.01.2021, вторник, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
71'
Мичел
89'
Х. Фернандес
9'
Хосан
43'
Хосан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эльче
90'
+4
Желтая карточка
П. Милья
Красная карточка
Р. Меса
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Х. Фернандес
Пас отдал
П. Эрвияс
89'
86'
Замена
Д. Дональд
️️️️
Л. Бойе
85'
Желтая карточка
М. Сифуэнтес
74'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Хосема
74'
Замена
В. Родригес
️️️️
Х. Аламо
74'
Замена
М. Сифуэнтес
️️️️
Хосан
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Л. Перес
73'
ГОЛ! 1:2!
Мичел
Пас отдал
Ф. Орельяна
71'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Феде
57'
Замена
Мичел
️️️️
К. Перес
57'
51'
Желтая карточка
Хосема
43'
ГОЛ! 0:2!
Хосан
Пас отдал
Г. Верду
Желтая карточка
Феде
39'
9'
ГОЛ! 0:1!
Хосан
Пас отдал
Л. Бойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Вальядолид
13
Роберто
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Мичел
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
7
Sergio Benito
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
11
Нино
ЦФ
3-4-2-1
1
Масип
22
Мартинес
12
Фернандес
2
Перес
4
Алькарас
6
Феде
16
Меса
71
Перес
20
Плано
14
Орельяна
19
Вайссман
4-1-3-2
13
Бадия
19
Барраган
20
Хосема
5
Верду
22
Мохика
10
Гути
24
Ригони
17
Хосан
11
Милья
15
Бойе
8
Аламо
2
Перес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
2
Перес
6
Феде
19
Вилья
19
Вилья
6
Феде
71
Перес
21
Мичел
21
Мичел
71
Перес
17
Хосан
23
Сифуэнтес
23
Сифуэнтес
17
Хосан
8
Аламо
8
Родригес
8
Родригес
8
Аламо
15
Бойе
18
Дональд
18
Дональд
15
Бойе
20
Хосема
16
Гонсалес
16
Гонсалес
20
Хосема
Остались в запасе
Вальядолид
Эльче
20
Ориоль Рей
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
7
Sergio Benito
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
13
Роберто
ВР
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Диего Родригес
ВР
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
32
Жерар Барри
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
7
Sergio Benito
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
13
Роберто
ВР
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
32
Жерар Барри
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Вальядолид - Эльче
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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