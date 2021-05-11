Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Алавес
Эльче - Алавес: обзор матча 11 мая 2021
Эльче
11.05.2021, вторник, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Алавес
40'
Хоселу
54'
Л. Риоха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Алавес
90'
+1
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
85'
Желтая карточка
Т. Пина
84'
Замена
Х. Наварро
️️️️
П. Понс
79'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Э. Мендес
Замена
Нино
️️️️
И. Марконе
79'
78'
Замена
Хота
️️️️
Л. Риоха
Замена
П. Пьятти
️️️️
Хосан
57'
Замена
В. Родригес
️️️️
О. Мфулу
57'
Замена
П. Милья
️️️️
Хосема
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
Л. Риоха
Пас отдал
Хоселу
40'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
Л. Риоха
Желтая карточка
О. Мфулу
13'
2'
Желтая карточка
Э. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
12
Оменуке Мфулу
ОП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Хота
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-2-2-2
13
Газзанига
12
Кальво
16
Гонсалес
20
Хосема
13
Паласиос
23
Марконе
12
Мфулу
10
Фидель
17
Хосан
15
Бойе
9
Каррийо
4-1-3-1-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
7
Мендес
19
Гарсия
17
Пина
11
Риоха
13
Хоселу
12
Мфулу
8
Родригес
8
Родригес
12
Мфулу
17
Хосан
10
Пьятти
10
Пьятти
17
Хосан
20
Хосема
11
Милья
11
Милья
20
Хосема
23
Марконе
11
Нино
11
Нино
23
Марконе
8
Понс
23
Наварро
23
Наварро
8
Понс
7
Мендес
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Мендес
11
Риоха
24
Хота
24
Хота
11
Риоха
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
Остались в запасе
Эльче
Алавес
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Луисми
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
31
Ариц Кастро
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Луисми
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
31
Ариц Кастро
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Эльче - Алавес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Алавес
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+