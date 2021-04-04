Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Бетис
Эльче - Бетис: обзор матча 04 апреля 2021
Эльче
04.04.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
36'
П. Милья
14'
Б. Иглесиас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
Г. Родригес
Замена
Э. Ригони
️️️️
П. Милья
81'
Желтая карточка
Р. Гути
73'
72'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Руйбаль
Замена
В. Родригес
️️️️
Т. Моренте
72'
67'
Желтая карточка
А. Руйбаль
47'
Желтая карточка
В. Руис
46'
Замена
Л. Морон
️️️️
В. Карвалью
ГОЛ! 1:1!
П. Милья
Пас отдал
Т. Моренте
36'
27'
Замена
Хуанми
️️️️
Б. Иглесиас
19'
Желтая карточка
В. Карвалью
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Иглесиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бадия
22
Мохика
12
Кальво
5
Верду
13
Паласиос
23
Марконе
10
Гути
11
Милья
10
Фидель
20
Моренте
9
Каррийо
4-1-1-3-1
1
Браво
22
Эмерсон
2
Манди
4
Руис
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
20
Моренте
8
Родригес
8
Родригес
20
Моренте
11
Милья
24
Ригони
24
Ригони
11
Милья
24
Руйбаль
17
Хоакин
17
Хоакин
24
Руйбаль
10
Карвалью
80
Морон
80
Морон
10
Карвалью
7
Иглесиас
7
Хуанми
7
Хуанми
7
Иглесиас
Остались в запасе
Эльче
Бетис
8
Хони Аламо
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
8
Хони Аламо
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эльче - Бетис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Бетис
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+