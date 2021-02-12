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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эльче
Сельта - Эльче: обзор матча 12 февраля 2021
Сельта
12.02.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
45'
С. Мина
45+2'
Б. Мендес
68'
С. Мина
50'
Э. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эльче
Замена
Д. Айду
️️️️
Я. Аспас
89'
Замена
М. Баэса
️️️️
Д. Суарес
89'
85'
Замена
П. Милья
️️️️
Г. Каррийо
Желтая карточка
Я. Аспас
82'
82'
Желтая карточка
Г. Верду
Желтая карточка
Ф. Феррейра
78'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Б. Мендес
76'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
С. Мина
76'
ГОЛ! 3:1!
С. Мина
Пас отдал
А. Солари
68'
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
63'
Желтая карточка
Б. Мендес
53'
50'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ригони
Пас отдал
Г. Каррийо
46'
Замена
Д. Кальво
️️️️
Д. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Б. Мендес
Пас отдал
Нолито
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
Нолито
45'
36'
Желтая карточка
Э. Ригони
31'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Й. Мохика
27'
Замена
Хосема
️️️️
Хосан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
7
Эмре Мор
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
19
Луисми
ЦП
4-1-2-3
36
Бланко
24
Мартин
14
Араужо
24
Мурильо
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
3
Нолито
77
Мина
10
Аспас
4-1-1-2-2
13
Бадия
23
Сифуэнтес
16
Гонсалес
5
Верду
22
Мохика
23
Марконе
10
Гути
24
Ригони
17
Хосан
15
Бойе
9
Каррийо
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
4
Суарес
8
Баэса
8
Баэса
4
Суарес
10
Аспас
4
Айду
4
Айду
10
Аспас
77
Мина
8
Бельтран
8
Бельтран
77
Мина
10
Мендес
14
Феррейра
14
Феррейра
10
Мендес
9
Каррийо
11
Милья
11
Милья
9
Каррийо
22
Мохика
20
Моренте
20
Моренте
22
Мохика
17
Хосан
20
Хосема
20
Хосема
17
Хосан
16
Гонсалес
12
Кальво
12
Кальво
16
Гонсалес
Остались в запасе
Сельта
Эльче
7
Эмре Мор
ПВ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
12
Оменуке Мфулу
ОП
12
Хосе Салинас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
12
Оменуке Мфулу
ОП
12
Хосе Салинас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Сельта - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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