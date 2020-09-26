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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал Сосьедад
Эльче - Реал Сосьедад: обзор матча 26 сентября 2020
Эльче
26.09.2020, суббота, 19:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
55'
Порту
77'
А. Янузай (П)
90+4'
Р. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Реал Сосьедад
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Р. Лопес
Пас отдал
М. Мерино
Желтая карточка
Р. Гути
87'
Замена
Л. Бойе
️️️️
П. Милья
87'
Замена
В. Родригес
️️️️
Р. Гути
87'
79'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
79'
Замена
Р. Лопес
️️️️
Д. Сильва
77'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Янузай
Замена
Луисми
️️️️
О. Мфулу
74'
Желтая карточка
Г. Верду
70'
69'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
68'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
68'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
55'
ГОЛ! 0:1!
Порту
Пас отдал
М. Мерино
43'
Желтая карточка
Д. Сильва
Желтая карточка
О. Мфулу
35'
Замена
Нино
️️️️
М. Сифуэнтес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эльче
28
Луис Кастильо
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
16
Начо Пастор
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Рамон Фольч
ЦП
19
Луисми
ЦП
19
Клаудио Медина
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Диего Бри
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бадия
20
Хосема
5
Верду
12
Кальво
23
Сифуэнтес
12
Мфулу
10
Гути
10
Фидель
11
Милья
17
Хосан
20
Моренте
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
6
Элустондо
24
Ле Норман
3
Муньос
6
Гевара
23
Мерино
10
Порту
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
10
Гути
8
Родригес
8
Родригес
10
Гути
12
Мфулу
19
Луисми
19
Луисми
12
Мфулу
11
Милья
15
Бойе
15
Бойе
11
Милья
23
Сифуэнтес
11
Нино
11
Нино
23
Сифуэнтес
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
21
Сильва
12
Лопес
12
Лопес
21
Сильва
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
Остались в запасе
Эльче
Реал Сосьедад
19
Клаудио Медина
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
28
Луис Кастильо
ВР
11
Диего Бри
ЦФ
32
Жерар Барри
ЦЗ
16
Начо Пастор
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
19
Клаудио Медина
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
28
Луис Кастильо
ВР
11
Диего Бри
ЦФ
32
Жерар Барри
ЦЗ
16
Начо Пастор
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
Остались в запасе
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эльче - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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