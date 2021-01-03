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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эльче
Атлетик - Эльче: обзор матча 03 января 2021
Атлетик
03.01.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
25'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эльче
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
82'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Муньяин
82'
78'
Замена
Нино
️️️️
Р. Гути
Замена
О. Сансет
️️️️
А. Беренгер
66'
66'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Т. Моренте
Замена
Д. Гарсия
️️️️
У. Венцедор
66'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
50'
46'
Замена
Хосан
️️️️
П. Милья
46'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Г. Каррийо
46'
Замена
В. Родригес
️️️️
Х. Санчес Миньо
44'
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
У. Венцедор
36'
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
О. де Маркос
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Нино
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
12
Венцедор
10
Муньяин
7
Беренгер
14
Гарсия
9
Уильямс
3-1-2-3-1
13
Бадия
19
Барраган
5
Верду
20
Хосема
23
Марконе
10
Гути
14
Санчес Миньо
20
Моренте
11
Милья
10
Фидель
9
Каррийо
7
Беренгер
8
Сансет
8
Сансет
7
Беренгер
10
Муньяин
15
Леке
15
Леке
10
Муньяин
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
11
Милья
17
Хосан
17
Хосан
11
Милья
14
Санчес Миньо
8
Родригес
8
Родригес
14
Санчес Миньо
20
Моренте
24
Ригони
24
Ригони
20
Моренте
9
Каррийо
15
Бойе
15
Бойе
9
Каррийо
10
Гути
11
Нино
11
Нино
10
Гути
Остались в запасе
Атлетик
Эльче
4
Айтор Паредес
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
4
Айтор Паредес
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Атлетик - Эльче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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