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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Эйбар
Эльче - Эйбар: обзор матча 20 февраля 2021
Эльче
20.02.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
33'
Д. Кальво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Эйбар
90'
+2
Желтая карточка
Б. Хиль
Замена
О. Мфулу
️️️️
Л. Бойе
86'
Замена
М. Сифуэнтес
️️️️
А. Барраган
86'
Замена
П. Милья
️️️️
Й. Мохика
79'
Замена
Хосема
️️️️
Г. Каррийо
79'
75'
Замена
Т. Инуи
️️️️
П. Леон
70'
Замена
А. Гарсия
️️️️
П. Диоп
70'
Замена
Р. Соареш
️️️️
Х. Анхель
Замена
Хосан
️️️️
Э. Ригони
62'
57'
Замена
Й. Муто
️️️️
С. Энрих
Желтая карточка
И. Марконе
53'
Желтая карточка
Г. Верду
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кальво
Пас отдал
А. Барраган
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
11
Нино
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бадия
22
Мохика
5
Верду
12
Кальво
19
Барраган
23
Марконе
10
Гути
20
Моренте
24
Ригони
15
Бойе
9
Каррийо
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
24
Посо
23
Арбилья
6
Бигас
3
Анхель
18
Диоп
8
Экспозито
14
Леон
17
Хиль
9
Энрих
19
Кике
22
Мохика
11
Милья
11
Милья
22
Мохика
15
Бойе
12
Мфулу
12
Мфулу
15
Бойе
24
Ригони
17
Хосан
17
Хосан
24
Ригони
19
Барраган
23
Сифуэнтес
23
Сифуэнтес
19
Барраган
9
Каррийо
20
Хосема
20
Хосема
9
Каррийо
3
Анхель
55
Соареш
55
Соареш
3
Анхель
18
Диоп
24
Гарсия
24
Гарсия
18
Диоп
14
Леон
14
Инуи
14
Инуи
14
Леон
9
Энрих
11
Муто
11
Муто
9
Энрих
Остались в запасе
Эльче
Эйбар
45
Ллуис Андреу
ВР
18
Джон Дональд
ЦП
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
18
Джон Дональд
ЦП
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эльче - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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