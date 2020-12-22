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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Осасуна
Эльче - Осасуна: обзор матча 22 декабря 2020
Эльче
22.12.2020, вторник, 19:30
Испания. Примера, 15 тур
2 : 2
Завершен
Осасуна
46'
Фидель
78'
Г. Каррийо
10'
Р. Гарсия
64'
Д. Брашанац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Осасуна
90'
+3
Вторая желтая
И. Перес
88'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
88'
Замена
А. Будимир
️️️️
Х. Кальери
88'
Замена
И. Видаль
️️️️
У. Гарсия
Замена
П. Милья
️️️️
Л. Бойе
87'
Желтая карточка
Г. Каррийо
84'
ГОЛ! 2:2!
Г. Каррийо
78'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Х. Санчес Миньо
76'
74'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Брашанац
73'
Желтая карточка
И. Перес
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Брашанац
Пас отдал
Р. Гарсия
60'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
ГОЛ! 1:1!
Фидель
46'
Замена
Нино
️️️️
Хосан
46'
Замена
Хосема
️️️️
Т. Моренте
46'
Замена
В. Родригес
️️️️
Д. Кальво
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Осасуна
23
Рубен
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
20
Хосема
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Ойер
ОП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Бадия
12
Кальво
5
Верду
19
Барраган
23
Марконе
14
Санчес Миньо
10
Фидель
20
Моренте
24
Ригони
15
Бойе
17
Хосан
4-3-2-1
23
Рубен
14
Ронкалья
5
Гарсия
15
Гарсия
3
Крус
5
Брашанац
21
Перес
7
Монкайола
10
Торрес
14
Гарсия
9
Кальери
15
Бойе
11
Милья
11
Милья
15
Бойе
12
Кальво
8
Родригес
8
Родригес
12
Кальво
20
Моренте
20
Хосема
20
Хосема
20
Моренте
17
Хосан
11
Нино
11
Нино
17
Хосан
14
Санчес Миньо
9
Каррийо
9
Каррийо
14
Санчес Миньо
5
Брашанац
24
Мартинес
24
Мартинес
5
Брашанац
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
15
Гарсия
22
Видаль
22
Видаль
15
Гарсия
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
9
Кальери
17
Будимир
17
Будимир
9
Кальери
Остались в запасе
Эльче
Осасуна
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Диего Родригес
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Иван Мартинес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Диего Родригес
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Мартинес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эльче - Осасуна
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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