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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетик
Эльче - Атлетик: обзор матча 22 мая 2021
Эльче
22.05.2021, суббота, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
28'
Л. Бойе
73'
Р. Гути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Атлетик
83'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Леке
Замена
Г. Паласиос
️️️️
О. Мфулу
75'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Хосан
75'
Желтая карточка
Р. Гути
74'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гути
Пас отдал
Л. Бойе
73'
72'
Замена
И. Висенте
️️️️
И. Гомес
Замена
И. Марконе
️️️️
П. Пьятти
65'
Замена
Хосема
️️️️
Г. Верду
65'
Желтая карточка
П. Пьятти
58'
57'
Замена
И. Уильямс
️️️️
О. Сансет
57'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Весга
Желтая карточка
О. Мфулу
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойе
Пас отдал
П. Милья
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Газзанига
12
Кальво
5
Верду
19
Барраган
12
Мфулу
10
Гути
11
Милья
10
Пьятти
17
Хосан
15
Бойе
10
Фидель
4-1-1-2-2
13
Эскьета
15
Леке
5
Альварес
14
Нуньес
18
Баленсиага
6
Весга
8
Лопес
7
Беренгер
8
Сансет
12
Вильялибре
11
Гомес
17
Хосан
22
Мохика
22
Мохика
17
Хосан
5
Верду
20
Хосема
20
Хосема
5
Верду
12
Мфулу
13
Паласиос
13
Паласиос
12
Мфулу
10
Пьятти
23
Марконе
23
Марконе
10
Пьятти
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
6
Весга
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Весга
11
Гомес
10
Висенте
10
Висенте
11
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
9
Уильямс
8
Сансет
Остались в запасе
Эльче
Атлетик
13
Эдгар Бадия
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Унаи Симон
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эльче - Атлетик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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