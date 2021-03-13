Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эльче
Реал - Эльче: обзор матча 13 марта 2021
Реал
13.03.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
73'
К. Бензема
90+1'
К. Бензема
61'
Д. Кальво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эльче
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
90'
+1
87'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Р. Гути
87'
Замена
Хосема
️️️️
Фидель
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
75'
75'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Л. Бойе
75'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
73'
69'
Желтая карточка
Г. Каррийо
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Вальверде
62'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Иско
62'
Замена
Родриго
️️️️
С. Рамос
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кальво
Пас отдал
Т. Моренте
Желтая карточка
К. Бензема
37'
36'
Замена
М. Сифуэнтес
️️️️
А. Барраган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
11
Нино
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
5
Каземиро
8
Вальверде
7
Винисиус
22
Иско
17
Васкес
9
Бензема
4-1-1-2-2
13
Бадия
19
Барраган
12
Кальво
5
Верду
22
Мохика
23
Марконе
10
Гути
20
Моренте
10
Фидель
15
Бойе
9
Каррийо
8
Вальверде
8
Кроос
8
Кроос
8
Вальверде
22
Иско
20
Модрич
20
Модрич
22
Иско
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
93
Рамос
11
Родриго
11
Родриго
93
Рамос
10
Фидель
20
Хосема
20
Хосема
10
Фидель
10
Гути
16
Гонсалес
16
Гонсалес
10
Гути
19
Барраган
23
Сифуэнтес
23
Сифуэнтес
19
Барраган
15
Бойе
12
Мфулу
12
Мфулу
15
Бойе
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
Остались в запасе
Реал
Эльче
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Реал - Эльче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Реал
Эльче
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+