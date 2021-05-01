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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетико
Эльче - Атлетико: обзор матча 01 мая 2021
Эльче
01.05.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
23'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Атлетико
Пенальти не реализован!
Фидель
90'
+1
82'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Л. Суарес
82'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Х. Хименес
Замена
Хосан
️️️️
И. Марконе
80'
Замена
В. Родригес
️️️️
Хосема
80'
Желтая карточка
А. Барраган
76'
Желтая карточка
Л. Бойе
75'
Замена
Нино
️️️️
П. Милья
71'
Желтая карточка
П. Милья
69'
65'
Замена
Коке
️️️️
А. Корреа
57'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Т. Лемар
Замена
А. Барраган
️️️️
Г. Паласиос
46'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Т. Моренте
46'
41'
Желтая карточка
Я. Карраско
36'
Желтая карточка
Т. Лемар
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Льоренте
Пас отдал
Я. Карраско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Газзанига
20
Хосема
16
Гонсалес
12
Кальво
13
Паласиос
23
Марконе
10
Гути
11
Милья
10
Фидель
20
Моренте
15
Бойе
4-2-3-1
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
19
Кондогбиа
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
9
Суарес
13
Паласиос
19
Барраган
19
Барраган
13
Паласиос
20
Моренте
10
Пьятти
10
Пьятти
20
Моренте
20
Хосема
8
Родригес
8
Родригес
20
Хосема
23
Марконе
17
Хосан
17
Хосан
23
Марконе
11
Милья
11
Нино
11
Нино
11
Милья
20
Хименес
18
Фелипе
18
Фелипе
20
Хименес
10
Корреа
6
Коке
6
Коке
10
Корреа
9
Суарес
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Суарес
18
Лемар
79
Феликс
79
Феликс
18
Лемар
Остались в запасе
Эльче
Атлетико
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эльче - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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