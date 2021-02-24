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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эльче
Барселона - Эльче: обзор матча 24 февраля 2021
Барселона
24.02.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
48'
Л. Месси
69'
Л. Месси
73'
Ж. Альба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эльче
81'
Замена
Луисми
️️️️
О. Мфулу
Замена
К. Лангле
️️️️
Ж. Пике
77'
Замена
С. Дест
️️️️
Ж. Альба
77'
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Брейтуэйт
76'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Альба
Пас отдал
М. Брейтуэйт
73'
72'
Замена
Нино
️️️️
П. Милья
72'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Бойе
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ф. де Йонг
69'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Тринкау
67'
60'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Э. Ригони
60'
Замена
Фидель
️️️️
М. Сифуэнтес
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
М. Брейтуэйт
48'
Замена
У. Дембеле
️️️️
М. Пьянич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
19
Луисми
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
30
Мингеса
8
Педри
21
де Йонг
15
Пьянич
10
Месси
22
Брейтуэйт
7
Тринкау
3-3-1-2-1
13
Бадия
23
Сифуэнтес
20
Хосема
5
Верду
19
Барраган
12
Мфулу
22
Мохика
10
Гути
24
Ригони
11
Милья
15
Бойе
3
Пике
2
Лангле
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
8
Дест
8
Дест
18
Альба
7
Тринкау
5
Бускетс
5
Бускетс
7
Тринкау
15
Пьянич
10
Дембеле
10
Дембеле
15
Пьянич
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
24
Ригони
20
Моренте
20
Моренте
24
Ригони
12
Мфулу
19
Луисми
19
Луисми
12
Мфулу
23
Сифуэнтес
10
Фидель
10
Фидель
23
Сифуэнтес
11
Милья
11
Нино
11
Нино
11
Милья
15
Бойе
9
Каррийо
9
Каррийо
15
Бойе
Остались в запасе
Барселона
Эльче
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
8
Хони Аламо
ЦФ
18
Джон Дональд
ЦП
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Остались в запасе
8
Хони Аламо
ЦФ
18
Джон Дональд
ЦП
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Барселона - Эльче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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