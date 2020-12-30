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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал
Эльче - Реал: обзор матча 30 декабря 2020
Эльче
30.12.2020, среда, 23:30
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Реал
52'
Фидель (П)
20'
Л. Модрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Реал
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Бойе
87'
86'
Замена
Винисиус
️️️️
М. Асенсио
78'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
78'
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Васкес
Замена
Хосан
️️️️
Э. Ригони
75'
Желтая карточка
Г. Верду
74'
Замена
Т. Моренте
️️️️
В. Родригес
74'
72'
Желтая карточка
Т. Кроос
66'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
60'
Желтая карточка
Каземиро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Фидель
52'
21'
Желтая карточка
С. Рамос
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Бадия
20
Хосема
5
Верду
19
Барраган
23
Марконе
10
Гути
14
Санчес Миньо
10
Фидель
8
Родригес
24
Ригони
15
Бойе
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
17
Васкес
10
Асенсио
9
Бензема
8
Родригес
20
Моренте
20
Моренте
8
Родригес
24
Ригони
17
Хосан
17
Хосан
24
Ригони
15
Бойе
9
Каррийо
9
Каррийо
15
Бойе
10
Асенсио
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Асенсио
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
17
Васкес
10
Азар
10
Азар
17
Васкес
Остались в запасе
Эльче
Реал
11
Пере Милья
ЛВ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Эльче - Реал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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