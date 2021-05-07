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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эльче
Реал Сосьедад - Эльче: обзор матча 07 мая 2021
Реал Сосьедад
07.05.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
72'
А. Элустондо
90+2'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эльче
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Х. Баутиста
90'
+2
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
87'
85'
Замена
Хосема
️️️️
П. Милья
85'
Замена
Луисми
️️️️
О. Мфулу
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
83'
ГОЛ! 1:0!
А. Элустондо
Пас отдал
А. Янузай
72'
67'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Бойе
67'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Хосан
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Х. Гуриди
46'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
46'
46'
Замена
И. Марконе
️️️️
Фидель
Желтая карточка
А. Гевара
36'
24'
Желтая карточка
А. Барраган
12'
Желтая карточка
Фидель
11'
Желтая карточка
П. Газзанига
11'
Красная карточка
Р. Гути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
18
Гуриди
6
Гевара
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
4-1-1-3-1
13
Газзанига
19
Барраган
5
Верду
12
Кальво
13
Паласиос
12
Мфулу
10
Гути
17
Хосан
10
Фидель
11
Милья
15
Бойе
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
18
Гуриди
7
Барренечеа
7
Барренечеа
18
Гуриди
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
11
Милья
20
Хосема
20
Хосема
11
Милья
10
Фидель
23
Марконе
23
Марконе
10
Фидель
12
Мфулу
19
Луисми
19
Луисми
12
Мфулу
17
Хосан
10
Пьятти
10
Пьятти
17
Хосан
15
Бойе
9
Каррийо
9
Каррийо
15
Бойе
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эльче
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Реал Сосьедад - Эльче
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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