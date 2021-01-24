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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Барселона
Эльче - Барселона: обзор матча 24 января 2021
Эльче
24.01.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
39'
Ф. де Йонг
89'
Р. Пуч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Барселона
89'
ГОЛ! 0:2!
Р. Пуч
Пас отдал
Ф. де Йонг
87'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Педри
84'
Желтая карточка
А. Гризманн
Замена
Нино
️️️️
В. Родригес
82'
Замена
Луисми
️️️️
Э. Ригони
75'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Р. Гути
74'
74'
Замена
Тринкау
️️️️
У. Дембеле
68'
Желтая карточка
С. Бускетс
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
20
Хосема
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бадия
22
Мохика
16
Гонсалес
5
Верду
19
Барраган
23
Марконе
10
Гути
8
Родригес
17
Хосан
24
Ригони
15
Бойе
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
14
Умтити
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
10
Гути
20
Моренте
20
Моренте
10
Гути
24
Ригони
19
Луисми
19
Луисми
24
Ригони
8
Родригес
11
Нино
11
Нино
8
Родригес
8
Педри
10
Пуч
10
Пуч
8
Педри
10
Дембеле
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Дембеле
Остались в запасе
Эльче
Барселона
11
Пере Милья
ЛВ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Хосема
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
1
Диего Родригес
ВР
Главный тренер
Хорхе Альмирон
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Хосема
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
1
Диего Родригес
ВР
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Эльче - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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