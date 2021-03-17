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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эльче
Севилья - Эльче: обзор матча 17 марта 2021
Севилья
17.03.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
43'
Ю. Эн-Несири
89'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эльче
ГОЛ! 2:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
О. Торрес
89'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Акунья
88'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
87'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
М. Эль-Хаддади
87'
85'
Замена
В. Родригес
️️️️
Р. Гути
78'
Желтая карточка
Й. Мохика
Замена
К. Рекик
️️️️
Сусо
78'
77'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Хосема
77'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Фидель
69'
Замена
П. Милья
️️️️
Хосан
69'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Г. Каррийо
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
О. Родригес
62'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Сусо
43'
Желтая карточка
О. Родригес
39'
Желтая карточка
С. Гомес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
4-3-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
21
Гомес
16
Навас
11
Ракитич
8
Гудель
8
Торрес
14
Родригес
10
Сусо
21
Эн-Несири
4-1-1-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
20
Хосема
12
Кальво
5
Верду
23
Марконе
10
Гути
17
Хосан
10
Фидель
15
Бойе
9
Каррийо
10
Сусо
4
Рекик
4
Рекик
10
Сусо
Эль-Хаддади
20
Васкес
20
Васкес
Эль-Хаддади
21
Акунья
10
Гомес
10
Гомес
21
Акунья
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
14
Родригес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
14
Родригес
10
Фидель
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Фидель
20
Хосема
22
Мохика
22
Мохика
20
Хосема
9
Каррийо
20
Моренте
20
Моренте
9
Каррийо
10
Гути
8
Родригес
8
Родригес
10
Гути
17
Хосан
11
Милья
11
Милья
17
Хосан
Остались в запасе
Севилья
Эльче
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Севилья - Эльче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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