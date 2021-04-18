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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эльче
Осасуна - Эльче: обзор матча 18 апреля 2021
Осасуна
18.04.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
38'
Э. Барха
68'
Д. Гонсалес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эльче
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
85'
85'
Замена
Луисми
️️️️
И. Марконе
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Будимир
81'
75'
Замена
В. Родригес
️️️️
П. Милья
75'
Замена
Нино
️️️️
Р. Гути
Замена
Х. Рамальо
️️️️
И. Видаль
75'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
М. Санчес
75'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Гонсалес
68'
65'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Хосан
65'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
М. Санчес
48'
Желтая карточка
И. Видаль
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Барха
Пас отдал
М. Санчес
38'
8'
Желтая карточка
Л. Бойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
23
Санчес
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
17
Будимир
4-1-1-3-1
13
Газзанига
13
Паласиос
12
Кальво
16
Гонсалес
22
Мохика
23
Марконе
10
Гути
24
Ригони
17
Хосан
11
Милья
15
Бойе
22
Видаль
22
Рамальо
22
Рамальо
22
Видаль
23
Санчес
14
Ронкалья
14
Ронкалья
23
Санчес
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
17
Будимир
6
Авила
6
Авила
17
Будимир
23
Марконе
19
Луисми
19
Луисми
23
Марконе
11
Милья
8
Родригес
8
Родригес
11
Милья
24
Ригони
10
Пьятти
10
Пьятти
24
Ригони
17
Хосан
20
Моренте
20
Моренте
17
Хосан
10
Гути
11
Нино
11
Нино
10
Гути
Остались в запасе
Осасуна
Эльче
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
24
Джони
ЛВ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
24
Джони
ЛВ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Осасуна - Эльче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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