Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Севилья
Эльче - Севилья: обзор матча 06 марта 2021
Эльче
06.03.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
70'
Р. Гути
77'
Г. Каррийо
90'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Севилья
Желтая карточка
Фидель
90'
+2
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Р. Гути
90'
+2
Замена
Луисми
️️️️
Л. Бойе
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Акунья
ГОЛ! 2:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
Хосан
77'
76'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
А. Гомес
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
76'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гути
Пас отдал
Фидель
70'
68'
Замена
Сусо
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
А. Барраган
64'
Замена
О. Мфулу
️️️️
И. Марконе
62'
57'
Замена
М. Акунья
️️️️
С. Эскудеро
57'
Замена
О. Торрес
️️️️
М. Эль-Хаддади
57'
Замена
Х. Хордан
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Л. Бойе
47'
Желтая карточка
И. Марконе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бадия
20
Хосема
12
Кальво
5
Верду
19
Барраган
23
Марконе
10
Гути
10
Фидель
20
Моренте
15
Бойе
9
Каррийо
4-2-1-3
31
Вацлик
16
Навас
21
Гомес
4
Рекик
18
Эскудеро
11
Ракитич
8
Гудель
7
Окампос
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
23
Марконе
12
Мфулу
12
Мфулу
23
Марконе
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
10
Гути
16
Гонсалес
16
Гонсалес
10
Гути
15
Бойе
19
Луисми
19
Луисми
15
Бойе
18
Эскудеро
21
Акунья
21
Акунья
18
Эскудеро
11
Ракитич
19
Хордан
19
Хордан
11
Ракитич
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
16
Навас
10
Сусо
10
Сусо
16
Навас
10
Гомес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
10
Гомес
Остались в запасе
Эльче
Севилья
8
Хони Аламо
ЦФ
45
Ллуис Андреу
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
13
Пауло Газзанига
ВР
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
14
Оскар Родригес
АП
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
8
Хони Аламо
ЦФ
45
Ллуис Андреу
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
13
Пауло Газзанига
ВР
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Эльче - Севилья
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Севилья
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+