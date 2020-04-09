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Уэйн Руни
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
3
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
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Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
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Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Уэйн Руни - статьи
Нападающий
Имя
Уэйн
Фамилия
Руни
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Ливерпуль
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
24 октября 1985 (37 лет)
Рост
176
Вес
71
Статистика
Новости
Статьи
Посты
09.04.2020 13:15
Как футболисты теряют деньги из-за остановки чемпионатов
Главные кейсы по жизни в условиях коронавируса.
8
06.04.2020 17:57
Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил
Но Криштиану еще долго освистывали в Англии.
04.01.2020 13:04
Пять важных историй, которые мы пропустили в праздники
От Златана до сборной Ганы.
1
27.06.2019 11:28
Руни забил со своей половины поля в МЛС. Такие голы – его традиция
Принес победу команде, которая давно не выигрывала.
2
13.08.2018 10:45
Руни творит чудо в МЛС
Он спас команду от поражения и принес победу – все это за несколько секунд.
14
26.10.2017 19:10
Уэйн Руни красит скамейки и убирает мусор. Суд заставил
Звезда английского футбола занимается общественными работами, и ему это не нравится.
19
08.10.2017 18:40
Главный английский футболист современности. И ему надо уйти в «Реал»
Гарри Кейн – герой нового поколения сборной Англии. Который не должен повторять ошибок Руни.
14
21.08.2017 22:50
«Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше
Уэйн Руни спустя 13 лет вернулся в родной «Эвертон». «Бомбардир» – о ливерпульской юности Шрека, когда он забивал больше сотни голов за сезон, доводил до слез главного босса и едва не ушел в бокс.
15
19.08.2017 17:30
Европейские звезды в новых клубах. Как это выглядит
Неймар, Хамес, Лукаку и многие другие этим летом поменяли команду. «Бомбардир» показывает, как топ-игроки живут в новых условиях.
7
09.07.2017 22:00
Руни – в «Эвертоне», Рюдигер – в «Челси». Дайджест событий дня
Руни вернулся в «Эвертон». «Челси» подписал контракт с Рюдигером. Кержаков продолжит карьеру в ФНЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
28.05.2017 20:00
Манчини вот-вот возглавит «Зенит». За Мбаппе предлагают уже 130 миллионов. Дайджест событий дня
Коста покинет «Челси» только ради одного клуба. «Спартак» купит лучшего бомбардира чемпионата Австрии. Манчини все ближе к «Зениту». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12
22.03.2017 21:00
В РФС признали ошибку Вилкова. Балай – одна из целей ЦСКА на лето. Дайджест событий дня
«Боруссия» нашла замену Тухелю, если тот уйдет в «Арсенал». «Монако» отказался от 110 миллионов за Мбаппе. Бутенко признал, что завысил оценку Вилкову. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
21.03.2017 22:40
«Вест Хэм» интересуется Руни. Панченко подписал контракт с «Динамо». Дайджест событий дня
Дзюба пропустит матчи сборной. Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС. «Барселона» совершит грандиозную покупку летом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
03.02.2017 15:15
Роналду, Швайнштайгер и еще 10 самых богатых футболистов мира
Forbes опубликовал топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, а в их число вошли 12 футболистов. Показываем, кто сколько заработал за 2016-й год. Троица на фото – тоже в списке.
14
28.01.2017 22:45
«Динамо» хочет выкупить Панченко. Руни станет тренером. Дайджест событий дня
ПСВ отказывается отпускать Проппера. Оланаре вернулся в ЦСКА, а Фарфан близок к переходу в «Локомотив». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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