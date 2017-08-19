Европейские звезды в новых клубах. Как это выглядит

Неймар, Хамес, Лукаку и многие другие этим летом поменяли команду. «Бомбардир» показывает, как топ-игроки живут в новых условиях.

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