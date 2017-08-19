Европейские звезды в новых клубах. Как это выглядит

Неймар, Хамес, Лукаку и многие другие этим летом поменяли команду. «Бомбардир» показывает, как топ-игроки живут в новых условиях.
Неймар
Клуб: «ПСЖ»
Хамес Родригес
Клуб: «Бавария»
Ромелу Лукаку
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Альваро Мората
Клуб: «Челси»
Леонардо Бонуччи
Клуб: «Милан»
Уэйн Руни
Клуб: «Эвертон»
Александр Лаказетт
Клуб: «Арсенал»
Неманья Матич
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Дуглас Коста
Клуб: «Ювентус»
Кайл Уокер
Клуб: «Манчестер Сити»
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press