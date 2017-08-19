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    Европейские звезды в новых клубах. Как это выглядит


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    Голосов: 6
    19.08.2017 17:30
    Неймар, Хамес, Лукаку и многие другие этим летом поменяли команду. «Бомбардир» показывает, как топ-игроки живут в новых условиях.

    Неймар

    Клуб: «ПСЖ»

    Хамес Родригес

    Клуб: «Бавария»

    Ромелу Лукаку

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Альваро Мората

    Клуб: «Челси»

    Леонардо Бонуччи

    Клуб: «Милан»

    Уэйн Руни

    Клуб: «Эвертон»

    Александр Лаказетт

    Клуб: «Арсенал»

    Неманья Матич

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Дуглас Коста

    Клуб: «Ювентус»

    Кайл Уокер

    Клуб: «Манчестер Сити»

    12 главных звезд чемпионата Франции

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 20 августа 2017, 08:34

      На рекламе сайта Неймар все еще Барселонец!

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 19 августа 2017, 21:04

      мда... просто фотки, я думал инфа будет

      1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 19 августа 2017, 20:23

      сумма трансфера? описание какое то хотя бы. комментарии по трансферу (ссылки на пр. статьи). просто фото и клуб? все? правда?
      не серьезно...

      2
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > BellatrixBlack 20 августа 2017, 20:38

      согласен

      0
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      Рейтинг: +14

      Pycb 19 августа 2017, 19:45

      Соккер последнее время стал халявить на статьях. Почему хотя бы не показали откуда ушел футболист? И фотографии первых двух в игре хотя бы...

      1
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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > Pycb 19 августа 2017, 20:02

      Ну, какой Соккер, вы чего

      1
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      Рейтинг: +16

      Sasha01sheikin85 19 августа 2017, 19:44

      КРАСНОДАР СИЛА!!!

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