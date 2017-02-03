Роналду, Швайнштайгер и еще 10 самых богатых футболистов мира

Forbes опубликовал топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, а в их число вошли 12 футболистов. Показываем, кто сколько заработал за 2016-й год. Троица на фото – тоже в списке.

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