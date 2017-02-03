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    Роналду, Швайнштайгер и еще 10 самых богатых футболистов мира


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    Голосов: 8
    03.02.2017 15:15
    Forbes опубликовал топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, а в их число вошли 12 футболистов. Показываем, кто сколько заработал за 2016-й год. Троица на фото – тоже в списке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 февраля 2017, 07:52

      Бастиан.Златан.Руни-лучшие!!!

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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 4 февраля 2017, 07:30

      Молодцы!!! Достойно заработали

      0
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      Рейтинг: +88

      nikurit 3 февраля 2017, 22:21

      Надо же, Бейл, я думал круче всех

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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 февраля 2017, 20:53

      В 17-ом году рейтинг поменяется процентов на 90, все будут из КИТАЙСКОЙ ЛИГИ))), ну кроме первых двух , может быть....

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      Рейтинг: +172

      Александр 13 3 февраля 2017, 18:27

      Рейтинг устаревший, сейчас Тевез точно в десятке должен быть

      0
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      Рейтинг: +39

      smertn1k > Александр 13 3 февраля 2017, 19:02

      Показываем, кто сколько заработал за 2016-й год

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      Рейтинг: +177

      miklos > Александр 13 4 февраля 2017, 03:29

      ну, вы это Форбсу передайте. они и не в курсе, наверное, что только что опубликовали устаревший рейтинг

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 18:18

      Как на фото Руни не посмотрю... выражение лица одно... я благодарен и верен Манчестер Юнайтед. Вызывает уважение.

      0
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 3 февраля 2017, 17:49

      Неймар - особенный))

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 3 февраля 2017, 17:01

      Интересно Суарес какую зубную пасту рекламирует )))

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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 > Nikiforof 3 февраля 2017, 17:50

      вставную челюсть )

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      Рейтинг: +5

      Ratus_Alex 3 февраля 2017, 16:07

      Месси и Роналду... Когда один из них уйдет на пенсию то у второго сразу же упадет и зп и реклама. Они с помощью друг друга выбивают более выгодные контракты для себя

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 февраля 2017, 15:56

      Ибра то за 30млн получает...больше Бейла даже....вот дела

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