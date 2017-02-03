Роналду, Швайнштайгер и еще 10 самых богатых футболистов мира

Бастиан.Златан.Руни-лучшие!!!
Бастиан.Златан.Руни-лучшие!!!
Молодцы!!! Достойно заработали
Рейтинг устаревший, сейчас Тевез точно в десятке должен быть
Показываем, кто сколько заработал за 2016-й год
ну, вы это Форбсу передайте. они и не в курсе, наверное, что только что опубликовали устаревший рейтинг
Как на фото Руни не посмотрю... выражение лица одно... я благодарен и верен Манчестер Юнайтед. Вызывает уважение.
Неймар - особенный))
Месси и Роналду... Когда один из них уйдет на пенсию то у второго сразу же упадет и зп и реклама. Они с помощью друг друга выбивают более выгодные контракты для себя
Ибра то за 30млн получает...больше Бейла даже....вот дела