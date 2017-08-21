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    «Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше


    4.9
    Голосов: 7
    21.08.2017 22:50
    Уэйн Руни спустя 13 лет вернулся в родной «Эвертон». «Бомбардир» – о ливерпульской юности Шрека, когда он забивал больше сотни голов за сезон, доводил до слез главного босса и едва не ушел в бокс.

    31 августа 2004 года. Пара часов до закрытия летнего трансферного окна. Председатель совета директоров «Эвертона» Билл Кенрайт, расположившись в кабинете Алекса Фергюсона, нервно ерзал в кресле и рыдал. «Мне нужно позвонить маме», – выдавил он. Услышав знакомый голос, Кенрайт сменил слезный вой на крик: «Понимаешь, они забирают нашего мальчика. Забирают нашего мальчика!». Женский голос в трубке отрезал почти с угрозой в адрес сэра Алекса: «Не вздумай забрать его бесплатно! Этот парень стоит 50 миллионов фунтов стерлингов».

    Расколошмаченный сумбур напомнил Фергюсону цирк. При этом шотландец осознавал масштабы потери «Эвертона» и не забывал о главном – «Манчестер Юнайтед» находился в нескольких подписях от покупки самого продвинутого тинейджера английского футбола. За семь часов до закрытия трансферного окна нужные закорючки на бумаге были поставлены. Мерсисайдцы обогатились на 25 миллионов фунтов стерлингов с последующими бонусами, а в Манчестер переехал школьник с внешностью деревенского пацана и амбициями главной звезды целой страны.

    В «Манчестер Юнайтед» Руни ждали давно. Но обе попытки «красных дьяволов» переманить к себе рыжеволосого паренька (в 14– и 16-летнем возрасте) разбивались. Юный Уэйн влюбился в родную команду. Он облепил стену в комнате постерами «Эвертона», молился на Данкана Фергюсона и взрослой игрой дразнил соседей из «Ливерпуля». Показательный момент: после забитого в финале молодежного Кубка Англии с «Астон Виллой» (4:2) гола Руни задрал кверху футболку, продемонстрировав фанатам надпись «Однажды синий – синий навсегда».

    Еще совсем карапузом Уэйн бесился, что за сезон в детском чемпионате забил 99 голов и не дотянул до сотни. В 11-летнем возрасте Руни все же добился желаемого (в 29 матчах конопатый нападающий настрелял 114 забитых мячей) и вдобавок ударом через себя втоптал в газон «МЮ» – 12:2. Награда стараниям – мечта тысячи мальчишек: перед матчем АПЛ против «Ливерпуля» вундеркинда нарядили в мешковатый костюм и выпустили на газон «Гудисон Парк» в качестве талисмана.

    В 14 лет Руни охладел к футболу, но разговор с тренером академии Колином Харви убедил подростка не торопиться с решением. Если бы не та беседа, сейчас Уэйн мог бы крушить соперников в ринге. «В боксе у меня все получалось так же хорошо, как и в футболе», – вспоминает Руни. Его дядя же поражался, как племянник технично и изящно разбивал лица соперникам.

    Харви сработал лучше любого психолога: уже скоро «Гудисон Парк» будет кайфовать от того, что творит этот малый на поле. За пять дней до семнадцатилетия Руни поздравляли с дебютным голом в АПЛ. Получилось максимально вкусно: в добавленное время дальним ударом он оборвал тридцатиматчевую серию «Арсенала» (2:1) без поражений. В шоке был даже Арсен Венгер: «Крайне досадно, что наша серия закончилась, но, по крайней мере, мы проиграли из-за особенного гола особенного таланта. Ни один голкипер мира не отбил бы этот удар. Руни – самый большой английский талант из всех, кого я видел с тех пор, как оказался в Англии».

    Больше всех умилялся главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес, осознавший, кто попал к нему в руки. «Он – олдскульный гоняла с улицы, способный играть на любой позиции», – отмечал шотландец. К тому времени Руни посшибал не один клубный рекорд и резво ворвался на международную арену, дебютировав за сборную Англии и отгрузив на Евро-2004 четыре гола. Слава и деньги пришли быстро: нападающий и так зарабатывал в разы больше сверстников, но после разрывного чемпионата Европы в Португалии к игроку потянулись самые жирные контракты.

    Не спал и «Эвертон», который предложил воспитаннику пятикратное повышение зарплаты. Несмотря на синее сердце, Руни отказался и выбрал красный Манчестер. По словам самого игрока, его уход вызван поведением Мойеса, который публично взболтнул о приватной беседе с футболистом по теме шумихи на газетных полосах вокруг личной жизни Уэйна. Сказки о мордобоях в пабах, вызовах проституток и избиениях возлюбленной Колин ему надоели, а поступок тренера – конкретно взбесил и ускорил переезд.

    Прошло 13 лет, годы в составе «Манчестер Юнайтед» получились великими, но это уже пройденный цикл – Руни вернулся домой. «Всегда говорил, что единственный клуб, кроме «МЮ», за который я хочу играть в АПЛ, – «Эвертон». С детства люблю эту команду», – говорит он. В разговоре с английскими журналистами Руни смеется: «Все эти годы я скрывал, что дома с детьми мы носили пижаму «Эвертона» – приходилось об этом умалчивать!».

    Руни уходил, но на самом деле всегда был рядом.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Эвертон», BBC
    Рейтинг: 4.9 Голосов: 7
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 08:47

      Хорошо, что не играешь в МЮ в этом сезоне, хотя...

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 22 августа 2017, 19:26

      Жги против топов Вазза, кроме МЮ только))

      0
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      Рейтинг: +22

      EURO555 22 августа 2017, 10:11

      РУНИ хороший игрок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 22 августа 2017, 06:34

      Руни вернулся домой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 августа 2017, 06:14

      Руни - молодец

      0
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      Рейтинг: +133

      Rtu 21 августа 2017, 22:58

      Дам время ужасно летит.... а я так и мечтаю подписать контракт 3 штурмана нормально оплачиваемый (

      0
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      Рейтинг: +10

      KaZaK77777 11 июля 2017, 18:13

      эх как он играл на евро-2004! загляденье.. удачи дома!

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 11 июля 2017, 16:37

      время летит(

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 10 июля 2017, 23:03

      Причем в Эвертон пошел на зп в два раза меньше. Хотя мог в других сшибать мешки золота. Редкое качество для нынешнего футбола. Респект этому уходящему поколению.

      11
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 > Platon Faustov 1 сентября 2017, 08:47

      Я бы сказал, что качество это уникальное.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июля 2017, 21:46

      Спасибо за отличное время в МЮ , удачи в Эвертоне !

      4
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