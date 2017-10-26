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    • Уэйн Руни красит скамейки и убирает мусор. Суд заставил

    Уэйн Руни красит скамейки и убирает мусор. Суд заставил


    3.6
    Голосов: 5
    26.10.2017 19:10
    Звезда английского футбола занимается общественными работами, и ему это не нравится.

    В конце августа британская полиция задержала Уэйна Руни за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Отец трех детей и нападающий «Эвертона» отрывался в ночном клубе с 29-летней Лорой Симпсон − востребованной и очень дорогой девушкой из эскорт-услуг. Вот что Лора рассказала о своем приключении с главным бомбардиром в истории английской сборной:

    «Он спрашивал, какого размера у меня бюст. Он ему очень понравился. Мы целовались, дурачились, веселились, но я не собиралась разрушать семью. Я не сделала ничего плохого. Просто я одинокая девушка с потребностями».

    После этой истории Руни, помимо проблем в семье, столкнулся со справедливым английским судопроизводством. Его на два года лишили водительских прав и приговорили к 100 часам общественных работ.

    Вчера вечером Уэйн вместе с «Эвертоном» проиграл матч Кубка лиги против «Челси», а уже сегодня (в 9:40 по британскому времени) прибыл в один из парков Макклсфилда, Чешир, чтобы красить скамейки и убирать мусор. Игрок был не в лучшем настроении, о чем в интервью таблоиду Daily Mail рассказали несколько очевидцев.

    Есть и фотографии, которые подтверждают: Руни явно не очень доволен своей временной профессией.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7802

      mihail200606 29 октября 2017, 15:31

      девушка с потребностями... хорошая формулировка)))

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 29 октября 2017, 10:44

      Держись Уэйн! Мы с тобой. А законодательство у них классно работает, и у нас бы так работало. А то у человека десяток нарушений, а он гоняет и гоняет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 29 октября 2017, 03:11

      В первые 16-20 часов все недовольны. А потом начинаешь ловить кайф. А если разобраться в теме с кодами в выброшенных сигаретных пачках, то даже можно до некоторой степени обогатиться .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 28 октября 2017, 21:29

      аха знаем мы таких "Одиноких девушек с потребностями" )))) ору

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 27 октября 2017, 08:30

      надо меньше пить))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Юрэс 27 октября 2017, 08:30

      да аху.......нАЯ профессия !!!!!! ХА ХА ХА !!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 27 октября 2017, 08:10

      Мне вспоминается реклама Nike там где Рибери пас от Уэйна перехватил)))

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      Рейтинг: +2523

      с13 27 октября 2017, 07:11

      Во все тяжкие!!!!

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      Рейтинг: +678

      vodomut 27 октября 2017, 07:09

      нормально-пользу приносит

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 октября 2017, 22:55

      нарядно приехал мусор убирать)

      0
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