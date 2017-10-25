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    • «Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент Кубка лиги. Их выгонят из турнира

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент Кубка лиги. Их выгонят из турнира


    3.6
    Голосов: 11
    25.10.2017 15:30
    Венгер и Гвардиола одновременно заразились старческим маразмом.

    Вчера ночью «Арсенал» и «Манчестер Сити» играли матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. Оба топ-клуба принимали на своих стадионах команды из Чемпионшипа: «Арсенал» боролся с «Норвичем», а «Ман Сити» – с «Вулверхэмптоном». И Арсен Венгер, и Хосеп Гвардиола ожидаемо использовали смешанные составы – и доигрались до дополнительного времени.

    Гвардиоле не понравился мяч, которым его команда не смогла обыграть «Вулверхэмптон» за 120 минут.

    В итоге «Арсенал» подрезал «канарейкам» крылышки благодаря дублю юниора Эдварда Нкетиа, а болельщики на «Этихад Стэдиум» стали свидетелями удачной для них серии пенальти. Однако наутро стало известно, что эти результаты могут быть аннулированы, а Венгер и Гвардиола, вероятно, лишатся возможности выиграть Кубок лиги в этом году.

    Дело в том, что «Арсенал» в матче с «Норвичем» провел четыре замены, две из которых – в дополнительное время. То же самое провернул и «Манчестер Сити». Согласно регламенту турнира, каждая команда может провести по три замены. Четвертую замену можно сделать лишь в том случае, если в матче было назначено дополнительное время, а команда по ходу основного времени уже провела три замены (схема 3+1). Венгер и Гвардиола использовали запрещенную схему 2+2 и теперь понесут наказание либо в виде исключения из турнира, либо в виде переигровки.

    Правило 10 регламента Кубка лиги гласит:

    «В заявке на игру может находиться 7 запасных и разрешается сделать только 3 замены по ходу основного времени матча. Если матч переходит в дополнительное время, команде разрешено сделать одну, дополнительную замену».

    Отметим, что 18-летний Эдвард Нкетиа, оформивший дубль в игре с «Норвичем», – первый игрок «Арсенала», который забил гол за клуб и при этом появился на свет позже, чем состоялось назначение Арсена Венгера на пост главного тренера. Нкетиа родился 30 мая 1999 года, в то время как Венгер возглавил «Арсенал» 22 сентября 1996 года. Сумасшедшие цифры.

    ***

    Кстати, прецедент с нарушением регламента имел место в чемпионате России: в 2009 году главный тренер «Зенита» Дик Адвокат в игре с «Локомотивом» выпустил на поле лишнего легионера. «Зенит» тогда отделался всего лишь денежным штрафом, так как в регламенте не была прописана форма наказания за нарушение лимита. Интересно, как в Англии накажут «Манчестер Сити» и «Арсенал», но можно уверенно предположить, что одним денежным штрафом дело не ограничится.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 11
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 26 октября 2017, 09:10

      Варианты для голосования у Бомбардира опять , как минимум нетактичны...

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 26 октября 2017, 02:28

      По идее,если судья разрешил сделать замену,а это было нельзя,то команды могли и могут делать хоть десять замен и никто им не запретит во время матча?)))) И только после матча будут санкции)))? В общем МС и Арсенал не виноваты))

      1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 25 октября 2017, 23:20

      реал в свое время за нарушение регламента сняли с куька, посмотрим что будет дальше

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 октября 2017, 23:00

      Вот смотришь матч там же на скамейке сидят 45 разных ассистентов,помощников и прочих людей за что то там отвечающих в клубе....так вот и как они все так могли ошибиться?

      0
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      Рейтинг: +1143

      Andrew01 25 октября 2017, 21:18

      Все будет нормально, написано что можно сделать одну дополнительную замену, но не написано, что её можно делать только если сделаны 3 замены в основное время, значит клубы не нарушали регламент. Правила надо писать четко со всеми оговорками а не так как написано, что каждый может понять как хочет.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 октября 2017, 20:03

      Больше сил на ЛЧ и АПЛ останется у обеих, а может специально так поступили тренера )))

      1
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      Рейтинг: +7802

      mihail200606 25 октября 2017, 19:17

      человек со свистком куда смотрел??? его не вздрючат за нарушение регламента?

      вообще, я думаю, тренеры не сильно расстроятся ... не нужный особо никому турнир

      3
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      Рейтинг: +49

      rahataim 25 октября 2017, 19:07

      а куда судьясмотрел

      1
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      Рейтинг: +20

      anton-84 25 октября 2017, 18:45

      ***** решат

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 октября 2017, 18:35

      деревня карту купи -кто же его посадит он же памятник

      0
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