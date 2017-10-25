«Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент Кубка лиги. Их выгонят из турнира

Вчера ночью «Арсенал» и «Манчестер Сити» играли матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. Оба топ-клуба принимали на своих стадионах команды из Чемпионшипа: «Арсенал» боролся с «Норвичем», а «Ман Сити» – с «Вулверхэмптоном». И Арсен Венгер, и Хосеп Гвардиола ожидаемо использовали смешанные составы – и доигрались до дополнительного времени.

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Гвардиоле не понравился мяч, которым его команда не смогла обыграть «Вулверхэмптон» за 120 минут.

В итоге «Арсенал» подрезал «канарейкам» крылышки благодаря дублю юниора Эдварда Нкетиа, а болельщики на «Этихад Стэдиум» стали свидетелями удачной для них серии пенальти. Однако наутро стало известно, что эти результаты могут быть аннулированы, а Венгер и Гвардиола, вероятно, лишатся возможности выиграть Кубок лиги в этом году.

Дело в том, что «Арсенал» в матче с «Норвичем» провел четыре замены, две из которых – в дополнительное время. То же самое провернул и «Манчестер Сити». Согласно регламенту турнира, каждая команда может провести по три замены. Четвертую замену можно сделать лишь в том случае, если в матче было назначено дополнительное время, а команда по ходу основного времени уже провела три замены (схема 3+1). Венгер и Гвардиола использовали запрещенную схему 2+2 и теперь понесут наказание либо в виде исключения из турнира, либо в виде переигровки.

Правило 10 регламента Кубка лиги гласит:

«В заявке на игру может находиться 7 запасных и разрешается сделать только 3 замены по ходу основного времени матча. Если матч переходит в дополнительное время, команде разрешено сделать одну, дополнительную замену».

Отметим, что 18-летний Эдвард Нкетиа, оформивший дубль в игре с «Норвичем», – первый игрок «Арсенала», который забил гол за клуб и при этом появился на свет позже, чем состоялось назначение Арсена Венгера на пост главного тренера. Нкетиа родился 30 мая 1999 года, в то время как Венгер возглавил «Арсенал» 22 сентября 1996 года. Сумасшедшие цифры.

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Кстати, прецедент с нарушением регламента имел место в чемпионате России: в 2009 году главный тренер «Зенита» Дик Адвокат в игре с «Локомотивом» выпустил на поле лишнего легионера. «Зенит» тогда отделался всего лишь денежным штрафом, так как в регламенте не была прописана форма наказания за нарушение лимита. Интересно, как в Англии накажут «Манчестер Сити» и «Арсенал», но можно уверенно предположить, что одним денежным штрафом дело не ограничится.