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  • «Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент Кубка лиги. Их выгонят из турнира

«Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент Кубка лиги. Их выгонят из турнира

Вчера ночью «Арсенал» и «Манчестер Сити» играли матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. Оба топ-клуба принимали на своих стадионах команды из Чемпионшипа: «Арсенал» боролся с «Норвичем», а «Ман Сити» – с «Вулверхэмптоном». И Арсен Венгер, и Хосеп Гвардиола ожидаемо использовали смешанные составы – и доигрались до дополнительного времени.

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Гвардиоле не понравился мяч, которым его команда не смогла обыграть «Вулверхэмптон» за 120 минут.

В итоге «Арсенал» подрезал «канарейкам» крылышки благодаря дублю юниора Эдварда Нкетиа, а болельщики на «Этихад Стэдиум» стали свидетелями удачной для них серии пенальти. Однако наутро стало известно, что эти результаты могут быть аннулированы, а Венгер и Гвардиола, вероятно, лишатся возможности выиграть Кубок лиги в этом году.

Дело в том, что «Арсенал» в матче с «Норвичем» провел четыре замены, две из которых – в дополнительное время. То же самое провернул и «Манчестер Сити». Согласно регламенту турнира, каждая команда может провести по три замены. Четвертую замену можно сделать лишь в том случае, если в матче было назначено дополнительное время, а команда по ходу основного времени уже провела три замены (схема 3+1). Венгер и Гвардиола использовали запрещенную схему 2+2 и теперь понесут наказание либо в виде исключения из турнира, либо в виде переигровки.

Правило 10 регламента Кубка лиги гласит:

«В заявке на игру может находиться 7 запасных и разрешается сделать только 3 замены по ходу основного времени матча. Если матч переходит в дополнительное время, команде разрешено сделать одну, дополнительную замену».

Отметим, что 18-летний Эдвард Нкетиа, оформивший дубль в игре с «Норвичем», – первый игрок «Арсенала», который забил гол за клуб и при этом появился на свет позже, чем состоялось назначение Арсена Венгера на пост главного тренера. Нкетиа родился 30 мая 1999 года, в то время как Венгер возглавил «Арсенал» 22 сентября 1996 года. Сумасшедшие цифры.

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***

Кстати, прецедент с нарушением регламента имел место в чемпионате России: в 2009 году главный тренер «Зенита» Дик Адвокат в игре с «Локомотивом» выпустил на поле лишнего легионера. «Зенит» тогда отделался всего лишь денежным штрафом, так как в регламенте не была прописана форма наказания за нарушение лимита. Интересно, как в Англии накажут «Манчестер Сити» и «Арсенал», но можно уверенно предположить, что одним денежным штрафом дело не ограничится.

Англия. Кубок Лиги Англия
Комментарии (29)
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Евгений Агеев
1508934846
Ну тут даже в правила сказано: "команде разрешено сделать одну, ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ замену" Ну вот дополнительную замену они использовали только одну! Одна замена у них оставалась из 3-х действующих!
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mkrov
1508938095
А судьи-то на что? их и нужно наказывать, за то что позволили произвести замену.
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insider_retro
1508939157
Как говорится - не знание - не освобождает от ответственности... И это даже не косяк тренеров!! Должны быть в тренерском штабе специалисты, способные корректировать действия тренера в соответствии с теми или иными правилами!... Теперь нервно курить в стороне в ожидании решения...
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Torvald64
1508940146
Позвольте, но тогда исключён должен быть и Борнмут, который также использовал 2 замены в дополнительное время (всего 4) на предыдущем этапе этого же кубка с Брайтоном. Больше того, на предыдущих стадиях кубка так очень многие делали. Брайтон и вовсе в том матче с Борнмутом сделал все 4 замены в дополнительное время. Так что если Арсенал с МС накажут, то организаторы турнира распишутся в своей полной некомпетентности - раз уж они на предыдущих стадиях такое позволяли делать абсолютно безнаказанно. Я уж не говорю о том, что трактовка абсолютно противоестественная. Так что мне кажется, никакого наказания для Арсенала и МС не будет.
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777+
1508941306
Регламент, есть регламент - его нужно исполнять! Наказаны должны быть команды, которые его нарушили, а так же судьи, которые допустили нарушение регламента, так как они являются такими же участниками события, как и команды! Если кому-то что-то не нравится - собирается совет лиги и большинством меняется регламент! Как говорится: "Закон суров,но это закон"!
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palik
1508942102
Да не зачем данный кубок
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akurom
1508942996
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БешенныйДжек
1508943689
а судья куда смотрел? в карман?
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bset
1508945467
Что за бред? Судья должен запрещать выполнять замены, если это запрещено регламентом. Да и что за бред? В итоге один клуб проведен 4 замены, а другой сможет провести только 3? Может тогда надо обязать одну замену в первом тайме проводить, иначе во втором можно сделать их только две?
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mihail200606
1508948258
человек со свистком куда смотрел??? его не вздрючат за нарушение регламента? вообще, я думаю, тренеры не сильно расстроятся ... не нужный особо никому турнир
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