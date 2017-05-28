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    Манчини вот-вот возглавит «Зенит». За Мбаппе предлагают уже 130 миллионов. Дайджест событий дня


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    Голосов: 4
    28.05.2017 20:00
    Коста покинет «Челси» только ради одного клуба. «Спартак» купит лучшего бомбардира чемпионата Австрии. Манчини все ближе к «Зениту». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Коста покинет «Челси» только ради «Атлетико»

    Форвард «Челси» Диего Коста отметил, что не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Футболист готов принять предложение лишь от бывшего своего клуба «Атлетико». «Я оставлю «Челси» только ради «Атлетико». В ином случае останусь здесь. Я не заинтересован в других клубах», – заявил форвард.

    Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в АПЛ?

    Президент «Атлетико» сообщил, что Гризманн остается в команде

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо исключил уход из команды форварда Антуана Гризманна в летнее трансферное окно. Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» практически урегулировал трансфер француза. «Гризманн будет выступать на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано», – заявил Сересо.

    «Не исключаю перехода в «Реал». Где окажется Антуан Гризманн

    Мать Роналду заявила, что у Криштиану больше не будет детей

    Мать нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Сантуш опровергла слухи о том, что ее сын во второй раз станет отцом. Ранее форвард выложил в сеть фотографию, на которой держит руку на животе у своей подруги. Многие восприняли это как то, что девушка футболиста Джорджина Родригес ждет ребенка.

    «Это ерунда. Насколько мне известно, у Криштиану больше не будет детей», – сказала мать Роналду.

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    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    Лучший бомбардир чемпионата Австрии согласился на переход в «Спартак»

    Нападающий «Аустрии» Оларенваю Кайоде продолжит карьеру в «Спартаке». 24-летний нигерийский форвард уже дал согласие на переход в московский клуб. О трансфере может быть объявлено на следующей неделе. В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Кайоде забил 17 голов в 33 матчах. За тур до конца сезона он возглавляет гонку бомбардиров турнира.

    У Ройса подозрение на разрыв крестообразной связки

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рискует остаться без футбола на длительный период. Напомним, что 27-летний хавбек получил травму в финале Кубка Германии против «Айнтрахта» (2:1). У игрока подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Таким образом, он может пропустить до шести месяцев.

    «Сток Сити» готовит предложение в размере 52 миллионов о переходе Руни

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в «Сток Сити». По информации источника, клуб из Сток-он-Трента уже готовит предложение в размере 52 миллионов евро о переходе 31-летнего англичанина.

    Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время обдумает свое будущее и может покинуть стан «красных дьяволов» грядущим летом. Действующий контракт игрока с «МЮ» рассчитан до середины 2019 года.

    «Реал» и «Манчестер Сити» предложили «Монако» за Мбаппе 130 миллионов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации Telefot, «Реал» и «Манчестер Сити» предложили за 18-летнего француза 130 миллионов евро. Ранее сообщалось, что французский клуб отказался продавать футболиста мадридской команде за 120 миллионов евро.

    Манчини на следующей неделе возглавит «Зенит»

    Источник сообщил об успешном завершении переговоров между генеральным директором «Зенита» Сергеем Фурсенко и итальянским тренером Роберто Манчини. Стороны согласовали условия сотрудничества. Согласно источнику, клуб объявит о назначении специалиста на следующей неделе.

    10 стыдных историй, которые произошли на российских стадионах в этом сезоне

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +536

      dolf666 29 мая 2017, 16:38

      Ройс Ройс...

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 29 мая 2017, 08:14

      Даже если МЮ продаст Руни,для многих он останется лучшим в МЮ!Ройс бедолага,не везёт парню(((

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      Рейтинг: +115

      slawianka 29 мая 2017, 02:43

      Роберто Манчини https://bombardir.ru/teams/122 -непохож что-то.))

      0
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      Рейтинг: +126

      xxJack 29 мая 2017, 00:23

      Пусть меняются на Роналдо и Рамоса))

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      Рейтинг: +126

      xxJack 29 мая 2017, 00:21

      130 Миллионов!!!Да это пздц!За сколько он перейдет в итоге?

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      Рейтинг: +435

      aurora5858 28 мая 2017, 20:01

      Рональду теперь не опасен. Манчини опасен.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 28 мая 2017, 19:57

      да кому нужен этот Коста, в следующем сезоне как обычно провалится и никто даже не будет думать его покупать :)

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      Рейтинг: +214

      Yurini > Masteralex 28 мая 2017, 20:01

      20 мячей затащил в сетку, это значит провалил... да ты эксперт, на sky-sports тебе надо! Он помогает команде всегда, хоть и характер не ахти! фак есть факт-результат есть и всё!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Yurini 28 мая 2017, 21:22

      читать научись сначала, "эксперт", а то смотрим в книгу - видим фигу

      а когда смысл моих слов дойдёт, открой предыдущий сезон, где он забил всего 12 всяким уотфордам, ньюкаслам и кристалл пэласам

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      Рейтинг: +214

      Yurini > Masteralex 29 мая 2017, 18:51

      ты му*** мы тут не прошлый сезон мусолим если что! Да и много аргументов было там вся команда не забывай на спаде была при Моуре! Тупому всегда надо поумничать...

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Yurini 29 мая 2017, 23:03

      ааа, "поумничать", то-то ты развонялся, чмошник тупой, влез в чужой коммент со своей тупой бессмысленной фразой и пытается ещё оскоблять

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      Рейтинг: +214

      Yurini > Masteralex 30 мая 2017, 00:08

      короче Оффнись!

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