Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабиан Шуберт - статистика

Завершил карьеру
29 августа 1994 (32)
#10 | Нападающий
194 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санкт-Галлен
22
3
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
25.05.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
1 : 3
20.05.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
3 : 0
16.05.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
12.05.2024
Серветт
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
0 : 1
04.05.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Санкт-Галлен
5 : 1
13.04.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
07.04.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Лозанна-Спорт
3 : 3
04.04.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
01.04.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.03.2024
Санкт-Галлен
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
09.03.2024
Лугано
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Серветт
2 : 0
02.03.2024
Санкт-Галлен
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
24.02.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
17.02.2024
Винтертур
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Базель
1 : 0
11.02.2024
Санкт-Галлен
1' - 54'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Люцерн
1 : 0
04.02.2024
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Санкт-Галлен
0 : 2
31.01.2024
Серветт
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Санкт-Галлен
0 : 4
28.01.2024
Лугано
46' - 90'
51'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
20.01.2024
Санкт-Галлен
74' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
3 : 0
09.12.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
06.12.2023
Ивердон
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
2 : 0
26.11.2023
Санкт-Галлен
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
4 : 2
11.11.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
28.10.2023
Грассхоппер
72' - 90'
84'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
2 : 1
22.10.2023
Санкт-Галлен
67' - 90'
78'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
07.10.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Ивердон
1 : 0
01.10.2023
Санкт-Галлен
1' - 65'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
27.09.2023
Янг Бойз
61' - 90'
72'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.09.2023
Санкт-Галлен
65' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
02.09.2023
Лозанна-Спорт
60' - 90'
74'
79'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Цюрих
1 : 1
26.08.2023
Санкт-Галлен
89' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
1 : 1
12.08.2023
Санкт-Галлен
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
06.08.2023
Люцерн
62' - 90'
85'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
«Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ
17:35
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
2
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
2
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
3
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+