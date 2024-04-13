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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Ивердон
Санкт-Галлен - Ивердон: обзор матча 13 апреля 2024
Санкт-Галлен
13.04.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
5 : 1
Завершен
Ивердон
17'
М. Дзанотти
49'
В. Руис
56'
Ч. Аколо
84'
Б. Тома
90'
К. Витциг (П)
4'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Ивердон
90'
+1
Замена
В. Видакович
️️️️
Р. Азеведо
90'
+1
Замена
К. Маркеш
️️️️
А. Махиус
ГОЛ с пенальти! 5:1!
К. Витциг
90'
Замена
А. Диаби
️️️️
А. Вальчи
88'
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
А. Шмидт
88'
ГОЛ! 4:1!
Б. Тома
84'
Замена
Б. Тома
️️️️
В. Руис
79'
73'
Желтая карточка
Р. Азеведо
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Ч. Аколо
69'
62'
Замена
М. Олесен
️️️️
К. Лунгойи
61'
Желтая карточка
П. Бернардони
ГОЛ! 3:1!
Ч. Аколо
56'
ГОЛ! 2:1!
В. Руис
Пас отдал
М. Дзанотти
49'
Желтая карточка
А. Вальчи
23'
Желтая карточка
А. Шмидт
21'
Желтая карточка
К. Витциг
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Дзанотти
Пас отдал
Ч. Аколо
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
L.
Пас отдал
М. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
(К)
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
3-3-3-1
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
30
Руис
88
Квинтийя
16
Гертлер
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
77
Аколо
3-2-1-4
13
Бернардони
4
Дель Фабро
13
Тижани
33
Каменович
17
Азеведо
10
Кеспедес
19
Родригеш
28
11
Лунгойи
18
Махиус
23
30
Руис
24
Тома
24
Тома
30
Руис
77
Аколо
81
Фон Мос
81
Фон Мос
77
Аколо
5
Вальчи
15
Диаби
15
Диаби
5
Вальчи
22
Шмидт
36
Окороджи
36
Окороджи
22
Шмидт
18
Махиус
4
Маркеш
4
Маркеш
18
Махиус
17
Азеведо
44
Видакович
44
Видакович
17
Азеведо
11
Лунгойи
10
Олесен
10
Олесен
11
Лунгойи
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Ивердон
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
11
Марле Аке
ЛВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
11
Марле Аке
ЛВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Санкт-Галлен - Ивердон
3
2
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
16
15
Офсайды
1
1
Количество передач
445
283
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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