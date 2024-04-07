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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 07 апреля 2024
Санкт-Галлен
07.04.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
10'
М. Стеванович
71'
Л. Гертлер
79'
С. Ганвула
87'
Д. Мвука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мвука
Пас отдал
Э. Колли
86'
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Лаупер
79'
ГОЛ! 2:1!
С. Ганвула
Пас отдал
Л. Блум
Замена
C. Konietzke
️️️️
В. Руис
75'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гертлер
Пас отдал
М. Дзанотти
71'
70'
Замена
Л. Блум
️️️️
С. Джанко
69'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Ж. Монтейру
61'
Замена
С. Иттен
️️️️
Д. Малес
61'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Ш. Ниасс
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ч. Аколо
56'
47'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
ГОЛ! 1:0!
М. Стеванович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
88
Жорди Квинтийя
(К)
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Бастьен Тома
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
36
Чима Окороджи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
47
Малик Деме
ПВ
26
Седрик Иттен
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
2-3-2-3
1
Зиги
46
Дзанотти
5
Вальчи
30
Руис
64
Стеванович
88
Квинтийя
7
Витциг
22
Шмидт
15
Диаби
77
Аколо
17
Милошевич
4-2-4
16
фон Бальмус
17
Джанко
5
Камара
12
Аменда
3
Хаджам
30
Лаупер
19
Ниасс
35
Ганвула
12
Элиа
19
Малес
99
Монтейру
30
Руис
26
26
30
Руис
77
Аколо
69
Геббельс
69
Геббельс
77
Аколо
17
Джанко
27
Блум
27
Блум
17
Джанко
19
Ниасс
24
Лакомы
24
Лакомы
19
Ниасс
30
Лаупер
19
Колли
19
Колли
30
Лаупер
99
Монтейру
22
Мвука
22
Мвука
99
Монтейру
19
Малес
26
Иттен
26
Иттен
19
Малес
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
36
Чима Окороджи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
36
Чима Окороджи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
15
Офсайды
0
2
Количество передач
310
321
Сейвы
3
1
Точность передач %
63
65
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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