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Стивен Джеррард
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
3
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Стивен Джеррард - статьи
Полузащитник
Имя
Стивен
Фамилия
Джеррард
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
30 мая 1980 (42 года)
Рост
183
Вес
74
Статистика
Новости
Статьи
Посты
25.08.2019 14:06
Они фоткались со звездами футбола, а потом сами ими стали
Теплая подборка фотографий из прошлого.
20
12.07.2019 18:09
Хаби Алонсо точно станет топ-тренером. Так считают все, кто с ним работал и играл
С этого сезона он начнет тренерскую карьеру.
2
21.06.2019 22:35
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
14
13.06.2019 12:58
Тот самый парень, который весит больше сотки и жмет двести от груди
Адебайо Акинфенва – самый накачанный футболист в мире.
12
15.04.2019 21:49
В той давке на «Хиллсборо» погиб кузен Джеррарда. Стивен провел всю карьеру в память о нем
Он фанател от «Ливерпуля» и мечтал быть его частью.
1
15.04.2019 16:45
Хендерсона считали провалом и обещали вечную боль в ноге. Сейчас он надежда «Ливерпуля» на титул
Путь от слез до капитанства.
3
18.04.2017 13:00
«В молодости я грел сиденье на унитазе». Каким мы запомним Джона Терри
Защитник «Челси» Джон Терри покинет клуб по окончании сезона. В его карьере было много скандальных моментов. «Бомбардир» вспоминает главное из того, что легендарный капитан дал английскому футболу.
3
23.02.2017 13:00
Роналду, Варди и еще три футболиста, которые учат нас мужским качествам
В честь 23 февраля «Бомбардир» рассказывает короткие, но важные истории о том, что в футболе тоже бывают верные примеры для жизни настоящего мужчины.
17
24.11.2016 23:00
Кержаков обновил бомбардирский рекорд. Джеррард завершил карьеру. Дайджест событий дня
Сборная России попала в первую корзину на Кубке конфедераций. Страндберг может перейти в «Брюгге». «Спартак» не хочет продавать Промеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
24.11.2016 18:25
Телевидение, сборная Англии и еще три места работы для Стивена Джеррарда
Легендарный капитан «Ливерпуля» завершил карьеру игрока, но останется в футболе. «Бомбардир» рассказывает, какие варианты открыты перед Джеррардом уже сейчас.
2
11.08.2016 10:00
«Когда он бьет штрафные, мне страшно за вратарей». Как Аквилани готовится к последней рубке с судьбой
Когда-то Альберто Аквилани считался больше чем центрхавом формата «Box-to-box», было в нем что-то поэтичное. «Бомбардир» рассказывает сложную историю «маленького принца», которому Тотти прочил «Золотой мяч».
9
28.05.2016 09:15
10 самых красивых голов в финалах Лиги чемпионов
Шедевр Зидана, дуга Савичевича, пятка Дель Пьеро, чудо от Риккена. За день до финала Лиги чемпионов «Бомбардир» определяет десятку самых красивых голов в истории решающих матчей этого турнира.
15
16.04.2016 19:00
Стивен Джеррард снова зажигает в МЛС
35-летний полузащитник «Лос-Анджелес Гэлэкси» выполнил феноменальный голевой пас на партнера, а его команда разгромила «Хьюстон».
2
07.04.2016 16:32
Астероид Кройффа, «Бургер-Златан», презервативы Бекхэма. Что еще называют в честь великих игроков и тренеров
Мэр Лестера намерен переименовать улицы города в честь игроков и тренера. «Бомбардир» вспоминает подобные случаи, а также различные нелепости, связанные с использованием фамилий футболистов.
4
27.03.2016 21:30
Джеррард может вернуться в «Ливерпуль». Озил – лучший игрок Германии. Дайджест событий дня
Сборная России прилетела во Францию не в полном составе. «Реал» хочет купить Куртуа. «Енисей» лишился главного тренера. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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